Эксперт назвал плюсы и минусы российского игрового ноутбука

Эксперт назвал плюсы и минусы российского игрового ноутбукаИ рассказал о его комплектации
Экспертам YouTube-канала для тестирования прислали версию ноутбука HYPERPC с самой производительной конфигурацией: видеокартой GeForce RTX 3080 и процессором Ryzen 7 3800XT.
Во время игры ноутбук довольно ощутимо нагревается - до 50 градусов, поэтому на коленях его держать будет некомфортно. Кроме того, во время игры энергопотребление составляет чуть более 200 ватт, а уровень шума - 53 децибел на расстоянии 30 сантиметров от устройства. В целом система охлаждения, заключает Илья, справляется со своей задачей, однако её нельзя назвать самой тихой и самой производительной.
Клавиатура слева и справа при прохождении игры остаётся комфортной температуры, а центр сильно нагревается. Также на ней, по словам специалиста, удобно печатать. Из минусов у неё есть лишь один - она более шумная, чем мембранная.
Звук ведущий тоже оценил вполне удовлетворительно. Он чистый, без дополнительных призвуков, дребезжаний и прочих дефектов.
Дисплей у HYPERPC PLAY качественный. А вот вес всего комплекта (ноутбук с аксессуарами) - более 3 килограммов, и это немало.
Ещё, добавляет Илья, здесь можно поменять режим работы графики на тот, где она напрямую подключается к дисплею. Это помогает увеличить производительность при запуске некоторых игровых проектов. Из редких деталей у ноутбука есть полноразмерный порт для чтения SD-карт.
На самых высоких настройках в Full HD игры идут с разной средней производительностью и значениями в очень редких событиях. Однако они схожи с показателями других игровых ноутбуков. Лучше всего запускается при этом на HYPERPC PLAY проект FINAL FANTASY XIV, хотя среднее число кадров в секунду у него хуже, чем у остальных подобных моделей.