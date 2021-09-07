Эксперт назвал плюсы и минусы российского игрового ноутбука

Экспертам YouTube-канала для тестирования прислали версию ноутбука HYPERPC с самой производительной конфигурацией: видеокартой GeForce RTX 3080 и процессором Ryzen 7 3800XT.

Во время игры ноутбук довольно ощутимо нагревается - до 50 градусов, поэтому на коленях его держать будет некомфортно. Кроме того, во время игры энергопотребление составляет чуть более 200 ватт, а уровень шума - 53 децибел на расстоянии 30 сантиметров от устройства. В целом система охлаждения, заключает Илья, справляется со своей задачей, однако её нельзя назвать самой тихой и самой производительной.

Клавиатура слева и справа при прохождении игры остаётся комфортной температуры, а центр сильно нагревается. Также на ней, по словам специалиста, удобно печатать. Из минусов у неё есть лишь один - она более шумная, чем мембранная.

Звук ведущий тоже оценил вполне удовлетворительно. Он чистый, без дополнительных призвуков, дребезжаний и прочих дефектов.