Эксперт рассказал, как выбрать хороший подержанный ноутбук

Эксперт рассказал, как выбрать хороший подержанный ноутбукВот какие правила нужно соблюдать
Не покупайте ноутбук на последние деньги. Даже если предложение кажется выгодным, лучше будет, если у вас останутся деньги про запас. Потому что вполне может случиться так, что ноутбук внезапно сломается, а ремонтировать его вам не на что. К тому же помните, что с б/у техникой нет гарантии и возможности вернуть товар.
Потратьте время на поиск. Скорее всего, вам придётся на это потратить много времени. Также нужно понимать, что хорошие предложения быстро исчезают, поэтому важно связываться с продавцами как можно быстрее.
Анализируйте продавца. Посмотрите его профиль, количество продаваемых товаров, отзывы. Если человек продаёт много ноутбуков, то это может говорить о том, что он занимается перекупкой. Это повышает риск того, что вы купите у него устройство с дефектами.
Лучшие предложения исчезают быстро. Поэтому включите уведомления о новых предложениях. Вместе с этим имейте под рукой несколько вариантов для выбора.
Какие ноутбуки точно не брать. Например, модели с процессорами Intel Atom или Celeron. Они не справятся с большей частью современных задач. Самый подходящий вариант для бюджетной покупки — это ноутбуки, которые вышли в последние три года. К примеру, Lenovo ThinkPad или HP EliteBook сочетают в себе хорошие цену и качество. Откажитесь от покупки ультрабуков и мультимедийных ноутбуков. Вместо них лучше взять бизнес-ноутбуки или рабочие станции.
Проверьте батарею и корпус. В идеале перед покупкой нужно протестировать ноутбук, запустив на нём видео или что-то ещё ресурсозатратное. Если он не выдержит даже 1,5 часа без подзарядки, то вам придётся менять на нём аккумулятор. Что касается корпуса, то любые повреждения на нём могут указывать на удары или падения. Обращайте внимание и на качество сборки.
На что обращать внимание в объявлениях. Внимательно читайте описание ноутбука. Вас должны насторожить фразы типа «только звонить» или «объявление не читаю», поскольку это значит, что продавец не готов давать всю информацию об устройстве.
Переписка с продавцом. Если продавец избегает ответов на прямые вопросы или отвечает уклончиво, то это повод насторожиться. Спрашивайте про шум и перегрев и ноутбука, поскольку эти проблемы чаще всего возникают у старых моделей. Уточняйте также, в каком состоянии батарея и сколько работает ноутбук. Кроме того, если продавец согласится вам дать один-два дня на проверку ноутбука, значит, ему точно нечего скрывать.
Изучите ремонтопригодность модели. Изучите обзоры на разные ноутбуки. Полезно будет знать и о слабых местах разных устройств. У кого-то это могут быть аккумулятор или система охлаждения, а у кого-то — петли.
Торг возможен, но в разумных пределах. Обычно цену снижают на 5−10% от изначальной.