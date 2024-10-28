Эксперт рассказал, как выбрать хороший подержанный ноутбук

Не покупайте ноутбук на последние деньги. Даже если предложение кажется выгодным, лучше будет, если у вас останутся деньги про запас. Потому что вполне может случиться так, что ноутбук внезапно сломается, а ремонтировать его вам не на что. К тому же помните, что с б/у техникой нет гарантии и возможности вернуть товар.

Потратьте время на поиск. Скорее всего, вам придётся на это потратить много времени. Также нужно понимать, что хорошие предложения быстро исчезают, поэтому важно связываться с продавцами как можно быстрее.

Анализируйте продавца. Посмотрите его профиль, количество продаваемых товаров, отзывы. Если человек продаёт много ноутбуков, то это может говорить о том, что он занимается перекупкой. Это повышает риск того, что вы купите у него устройство с дефектами.

Лучшие предложения исчезают быстро. Поэтому включите уведомления о новых предложениях. Вместе с этим имейте под рукой несколько вариантов для выбора.

Какие ноутбуки точно не брать. Например, модели с процессорами Intel Atom или Celeron. Они не справятся с большей частью современных задач. Самый подходящий вариант для бюджетной покупки — это ноутбуки, которые вышли в последние три года. К примеру, Lenovo ThinkPad или HP EliteBook сочетают в себе хорошие цену и качество. Откажитесь от покупки ультрабуков и мультимедийных ноутбуков. Вместо них лучше взять бизнес-ноутбуки или рабочие станции.