Эксперт рассказал, на какие параметры обращать внимание при выборе ноутбука для работы

Эксперт рассказал, на какие параметры обращать внимание при выборе ноутбука для работыВозьмите это себе на заметку
Процессор и оперативная память. Это два самых важных компонента в любом компьютере. Лучшим выбором станет процессор не ниже уровня Intel Core i3 или Ryzen 3 последних поколений, а его частота должна составлять хотя бы 2 ГГц. Что касается оперативной памяти, то её объём должен быть хотя бы 8 ГБ.
Жёсткий диск. Рекомендуется брать ноутбук с SSD как минимум на 256 ГБ. Обратите также внимание на скорость записи и чтения накопителя. При возможности покупайте модели, в которых можно установить дополнительный SSD либо жёсткий диск.
Диагональ экрана. Если вам нравятся большие мониторы, то выбирайте ноутбуки с диагональю 16−17 дюймов. Но такие устройства будут довольно большими и тяжёлыми.
Если вы часто куда-то ездите по работе, то подойдёт модель с диагональю 13−14 дюймов.
Кроме того, важно понимать, что на качество дисплея влияют его разрешение, яркость, цветопередача.
Матрица. Более доступный вариант — TN-матрицы. Но у них менее точная цветопередача, ограниченный угол обзора. Для лучшего качества изображения покупайте устройство с IPS-экраном.
Клавиатура. У некоторых моделей стоит укороченная клавиатура без цифрового блока. Обратите внимание также на размер стрелочных клавиш, раскладку.