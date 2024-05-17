Эксперт рассказал, на какие параметры обращать внимание при выборе ноутбука для работы

Процессор и оперативная память. Это два самых важных компонента в любом компьютере. Лучшим выбором станет процессор не ниже уровня Intel Core i3 или Ryzen 3 последних поколений, а его частота должна составлять хотя бы 2 ГГц. Что касается оперативной памяти, то её объём должен быть хотя бы 8 ГБ.

Жёсткий диск. Рекомендуется брать ноутбук с SSD как минимум на 256 ГБ. Обратите также внимание на скорость записи и чтения накопителя. При возможности покупайте модели, в которых можно установить дополнительный SSD либо жёсткий диск.

Диагональ экрана. Если вам нравятся большие мониторы, то выбирайте ноутбуки с диагональю 16−17 дюймов. Но такие устройства будут довольно большими и тяжёлыми.

Если вы часто куда-то ездите по работе, то подойдёт модель с диагональю 13−14 дюймов.

Кроме того, важно понимать, что на качество дисплея влияют его разрешение, яркость, цветопередача.