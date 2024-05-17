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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 17 мая 2024, 17:15
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Эксперт рассказал, на какие параметры обращать внимание при выборе ноутбука для работы

Возьмите это себе на заметку
Сегодня на рынке представлено большое количество самых разных моделей ноутбуков. Но как среди них найти ту, которая подойдёт для рабочих задач?
Эксперт рассказал, на какие параметры обращать внимание при выборе ноутбука для работы
© Rtings

Процессор и оперативная память. Это два самых важных компонента в любом компьютере. Лучшим выбором станет процессор не ниже уровня Intel Core i3 или Ryzen 3 последних поколений, а его частота должна составлять хотя бы 2 ГГц. Что касается оперативной памяти, то её объём должен быть хотя бы 8 ГБ.

Жёсткий диск. Рекомендуется брать ноутбук с SSD как минимум на 256 ГБ. Обратите также внимание на скорость записи и чтения накопителя. При возможности покупайте модели, в которых можно установить дополнительный SSD либо жёсткий диск.

Диагональ экрана. Если вам нравятся большие мониторы, то выбирайте ноутбуки с диагональю 16−17 дюймов. Но такие устройства будут довольно большими и тяжёлыми.

Если вы часто куда-то ездите по работе, то подойдёт модель с диагональю 13−14 дюймов.

Кроме того, важно понимать, что на качество дисплея влияют его разрешение, яркость, цветопередача.

Эксперт рассказал, на какие параметры обращать внимание при выборе ноутбука для работы
© German12

Матрица. Более доступный вариант — TN-матрицы. Но у них менее точная цветопередача, ограниченный угол обзора. Для лучшего качества изображения покупайте устройство с IPS-экраном.

Клавиатура. У некоторых моделей стоит укороченная клавиатура без цифрового блока. Обратите внимание также на размер стрелочных клавиш, раскладку.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#ноутбук
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#работа
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#выбор
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