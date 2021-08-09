Эксперт сравнил MacBook на M1 и iPad Pro

iPad Pro и MacBook - устройства, которые вполне могут заменять друг друга. И какое из них выбрать - довольно непростой вопрос. Самое главное, считает Борис, - определить цель покупки.

По стоимости базового комплекта выгоднее, как рассказал блогер, брать ноутбук. То же самое касается производительности (в версии multi-core) и времени работы (15 часов против 10 у iPad). Разъёмов для подключения различных устройств, как можно предположить, у MacBook тоже больше.