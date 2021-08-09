Эксперт сравнил MacBook на M1 и iPad Pro

Эксперт сравнил MacBook на M1 и iPad ProИ ответил на вопрос о том, что лучше брать и для чего
iPad Pro и MacBook - устройства, которые вполне могут заменять друг друга. И какое из них выбрать - довольно непростой вопрос. Самое главное, считает Борис, - определить цель покупки.
По стоимости базового комплекта выгоднее, как рассказал блогер, брать ноутбук. То же самое касается производительности (в версии multi-core) и времени работы (15 часов против 10 у iPad). Разъёмов для подключения различных устройств, как можно предположить, у MacBook тоже больше.
Переносить проще пользователю будет MacBook: iPad весит немного больше. Планшет же выигрывает по компактности и удобству интерфейса. Он будет интуитивно понятен всем пользователям iPhone.
Борис уверен: в целом выбор устройства зависит от того, какие задачи стоят перед покупателем. Если ему хочется искать информацию в интернете, смотреть сериалы, работать в офисных программах с файлами, то нужно брать MacBook. Правда, подчёркивает он, большую часть действий можно выполнять и на iPad. При этом планшет больше предназначен для создания заметок (рукописных и текстовых). А его сенсорный экран упрощает и процесс чтения и рисования. iPad - это мощный инструмент, незаменимый помощник дизайнеров, художников.