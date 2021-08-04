Эксперты оценили новейший детский планшет Huawei

Роман отметил, что процессор на планшете Huawei установлен довольно старый - Kirin 710. Герои приложений, хотя и говорят на русском языке, ориентированы скорее на китайцев, а не на европейскую аудиторию. Стилус, который идёт в комплекте с устройством, эксперт также раскритиковал: чувствительность электронного пира слишком низкая, поэтому рисовать на этом планшете ребенок не сможет.

В качестве вывода Роман отметил, что большинство функций в планшете интересны, но по факту, если не считать защитный бампер, обычный "не детский" планшет с установленными играми будет более оптимальной покупкой.

Напомним, что российские продажи планшетов Huawei MatePad T для детей стартовали 3 августа. Модель с 8-дюймовым дисплеем оценена в 13 тысяч рублей, вариант с 10 дюймами - в 15 тысяч рублей. Полные характеристики доступны здесь.