Ноутбуки и планшеты
09:28, 10 ноября 2022
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Если вы ищете планшет за 15 тысяч, вы вряд ли смотрели на Oppo. А зря

У Oppo Pad Air много преимуществ

Ведущий канала «Польза NET» на YouTube рассказал о достоинствах и недостатках недорогого планшета Oppo Pad Air. Это устройство - вполне достойный выбор.

Если вы ищете планшет за 15 тысяч, вы вряд ли смотрели на Oppo. А зря

По словам эксперта YouTube-канала «Польза NET», Oppo Pad Air можно назвать отличным бюджетным планшетом. В комплекте с ним идёт кабель USB-C, блок питания в 18 Вт, краткое руководство. Прошивка у планшета китайская, но есть на борту русский язык.

Качество сборки у Oppo Pad Air действительно хорошее, а материалы корпуса ощущаются как металл. Держать в руках планшет удобно, печатать на нём можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Задняя панель не маркая, но есть отпечатков пальцев на ней практически не остаётся.

Также вы получаете четыре стереодинамика и поддержку Dolby Atmos. Есть возможность расширить память при помощи Micro SD до 512 ГБ. Но здесь отсутствует разъём для наушников и ИК-порт.

Оснащён планшет IPS-экраном с диагональю 10,36 дюйма. Плотность пикселей составляет 225 PPI. Максимальная яркость равняется 360 нит, но на улице этой яркости не хватает. Частота обновления экрана у Oppo Pad Air - 60 Гц, тач - 120 Гц.

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Из процессоров здесь стоит Snapdragon 680. Он сам по себе довольно слабый. Работает планшет на Android 12, объём ОЗУ - 4 или 6 ГБ, ПЗУ - 64 или 128 ГБ. Правда, поддержки NFC у него нет.

Объём аккумулятора составляет 7100 мА*ч, есть поддержка быстрой зарядки и функция OTG. В комплекте идёт блок питания мощностью в 18 Вт. С 0 до 100 % заряжается устройство за 2 часа 57 минут. За 60 минут просмотра YouTube заряда становится меньше на 15 %, за час игры в World of Tanks - 17 %. Играть на Oppo Pad Air можно на низких или очень низких настройках графики.

Результаты всех тестов этого планшета вы можете увидеть на изображениях выше.

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Что касается камер, то основной модуль имеет 8 МП и угол обзора в 80 градусов. Максимальное разрешение видео у Oppo Pad Air - 1080p 30 к/с. Фронтальная камера имеет 5 МП и тоже записывает видео максимум в Full HD 30 к/с. В целом, по словам эксперта, качество фото- и видеосъёмки у этого планшета неплохое за свою цену. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.

Вывод

Ультрабюджетный Oppo Pad Air отличается качественной сборкой, хорошими материалами корпуса, поддержкой различных игр. Правда, нужно понимать, что это всё-таки не игровой планшет. Но в целом он работает за свою стоимость очень хорошо.

Источник фото:YouTube
Источник:YouTube
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