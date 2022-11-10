Если вы ищете планшет за 15 тысяч, вы вряд ли смотрели на Oppo. А зря

Если вы ищете планшет за 15 тысяч, вы вряд ли смотрели на Oppo. А зряУ Oppo Pad Air много преимуществ
Ведущий канала «Польза NET» на YouTube рассказал о достоинствах и недостатках недорогого планшета Oppo Pad Air. Это устройство - вполне достойный выбор.
По словам эксперта YouTube-канала «Польза NET», Oppo Pad Air можно назвать отличным бюджетным планшетом. В комплекте с ним идёт кабель USB-C, блок питания в 18 Вт, краткое руководство. Прошивка у планшета китайская, но есть на борту русский язык.
Качество сборки у Oppo Pad Air действительно хорошее, а материалы корпуса ощущаются как металл. Держать в руках планшет удобно, печатать на нём можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Задняя панель не маркая, но есть отпечатков пальцев на ней практически не остаётся.
Также вы получаете четыре стереодинамика и поддержку Dolby Atmos. Есть возможность расширить память при помощи Micro SD до 512 ГБ. Но здесь отсутствует разъём для наушников и ИК-порт.
Оснащён планшет IPS-экраном с диагональю 10,36 дюйма. Плотность пикселей составляет 225 PPI. Максимальная яркость равняется 360 нит, но на улице этой яркости не хватает. Частота обновления экрана у Oppo Pad Air - 60 Гц, тач - 120 Гц.
Из процессоров здесь стоит Snapdragon 680. Он сам по себе довольно слабый. Работает планшет на Android 12, объём ОЗУ - 4 или 6 ГБ, ПЗУ - 64 или 128 ГБ. Правда, поддержки NFC у него нет.
Объём аккумулятора составляет 7100 мА*ч, есть поддержка быстрой зарядки и функция OTG. В комплекте идёт блок питания мощностью в 18 Вт. С 0 до 100 % заряжается устройство за 2 часа 57 минут. За 60 минут просмотра YouTube заряда становится меньше на 15 %, за час игры в World of Tanks - 17 %. Играть на Oppo Pad Air можно на низких или очень низких настройках графики.
Результаты всех тестов этого планшета вы можете увидеть на изображениях выше.
Что касается камер, то основной модуль имеет 8 МП и угол обзора в 80 градусов. Максимальное разрешение видео у Oppo Pad Air - 1080p 30 к/с. Фронтальная камера имеет 5 МП и тоже записывает видео максимум в Full HD 30 к/с. В целом, по словам эксперта, качество фото- и видеосъёмки у этого планшета неплохое за свою цену. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
Вывод
Ультрабюджетный Oppo Pad Air отличается качественной сборкой, хорошими материалами корпуса, поддержкой различных игр. Правда, нужно понимать, что это всё-таки не игровой планшет. Но в целом он работает за свою стоимость очень хорошо.