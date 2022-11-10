Если вы ищете планшет за 15 тысяч, вы вряд ли смотрели на Oppo. А зря

По словам эксперта YouTube-канала «Польза NET», Oppo Pad Air можно назвать отличным бюджетным планшетом. В комплекте с ним идёт кабель USB-C, блок питания в 18 Вт, краткое руководство. Прошивка у планшета китайская, но есть на борту русский язык.

Качество сборки у Oppo Pad Air действительно хорошее, а материалы корпуса ощущаются как металл. Держать в руках планшет удобно, печатать на нём можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Задняя панель не маркая, но есть отпечатков пальцев на ней практически не остаётся.

Также вы получаете четыре стереодинамика и поддержку Dolby Atmos. Есть возможность расширить память при помощи Micro SD до 512 ГБ. Но здесь отсутствует разъём для наушников и ИК-порт.

Оснащён планшет IPS-экраном с диагональю 10,36 дюйма. Плотность пикселей составляет 225 PPI. Максимальная яркость равняется 360 нит, но на улице этой яркости не хватает. Частота обновления экрана у Oppo Pad Air - 60 Гц, тач - 120 Гц.