Если вы искали ноутбук, в котором можно на дому заменить процессор, такой ещё выпускают

Если вы искали ноутбук, в котором можно на дому заменить процессор, такой ещё выпускаютИ это игровая модель
Ведущий YouTube-канала NOTEBOOKER разобрал Hiper G16. То есть игровой ноутбук, в котором вы самостоятельно сможете заменить процессор.
Компания Hiper выпустила линейку игровых ноутбуков со съёмным процессом. Один из примеров такой модели - Hiper G16. Оснащён он Core i5-10400. В коробке с ноутбуком идёт зарядка в 230 Вт, аккумулятор на 5000 мА*ч.
Сборка у Hiper G16 действительно очень хорошая. Верхняя крышка при этом сделана из металла, а всё остальное - из пластика. Крышку вы также без проблем сможете открыть одной рукой.
Имеются у ноутбука разъёмы USB 3.1 и 2.0, разъёмы для наушников и микрофона, HDMI и др.
В бенчмарке при 100-процентной нагрузке на процессор температура не поднимается выше 70 градусов, при полной нагрузке на видеочип максимум удаётся получить 88 градусов.
В игре The Callisto Protocol с высоким пресетом видеочип нагревается до 66 градусов, процессор - до 62. И это отличные показатели, по словам эксперта. Средний FPS в этой игре держится на уровне 60-70 к/с.
Заменить Core i5-10400 вы сможете, например, на процессор Core i7-11700.
Автономность у ноутбука хорошая. При просмотре видео на YouTube на максимальной яркости хватило Hiper G16 на три часа.
Вывод
В целом Hiper G16 - отличный игровой ноутбук с хорошей производительностью и температурными показателями. К тому же данные ноутбуки официально продаются в России и ремонтируются по гарантии.
Характеристики ноутбука Hiper G16:
- процессор Intel Core i5-10400;
- видеокарта RTX 3070;
- оперативная память 16 ГБ;
- NVMe 1 ТБ;
- платформа Clevo N960Kx;
- системная плата 6-77-N960KR00.