Если вы искали ноутбук, в котором можно на дому заменить процессор, такой ещё выпускают

Компания Hiper выпустила линейку игровых ноутбуков со съёмным процессом. Один из примеров такой модели - Hiper G16. Оснащён он Core i5-10400. В коробке с ноутбуком идёт зарядка в 230 Вт, аккумулятор на 5000 мА*ч.

Сборка у Hiper G16 действительно очень хорошая. Верхняя крышка при этом сделана из металла, а всё остальное - из пластика. Крышку вы также без проблем сможете открыть одной рукой.

Имеются у ноутбука разъёмы USB 3.1 и 2.0, разъёмы для наушников и микрофона, HDMI и др.