Ноутбуки и планшеты
19:26, 05 июня 2023
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Если вы искали ноутбук, в котором можно на дому заменить процессор, такой ещё выпускают

И это игровая модель

Ведущий YouTube-канала NOTEBOOKER разобрал Hiper G16. То есть игровой ноутбук, в котором вы самостоятельно сможете заменить процессор.

Компания Hiper выпустила линейку игровых ноутбуков со съёмным процессом. Один из примеров такой модели - Hiper G16. Оснащён он Core i5-10400. В коробке с ноутбуком идёт зарядка в 230 Вт, аккумулятор на 5000 мА*ч.

Сборка у Hiper G16 действительно очень хорошая. Верхняя крышка при этом сделана из металла, а всё остальное - из пластика. Крышку вы также без проблем сможете открыть одной рукой.

Имеются у ноутбука разъёмы USB 3.1 и 2.0, разъёмы для наушников и микрофона, HDMI и др.

Если вы искали ноутбук, в котором можно на дому заменить процессор, такой ещё выпускают
NOTEBOOKER

В бенчмарке при 100-процентной нагрузке на процессор температура не поднимается выше 70 градусов, при полной нагрузке на видеочип максимум удаётся получить 88 градусов.

В игре The Callisto Protocol с высоким пресетом видеочип нагревается до 66 градусов, процессор - до 62. И это отличные показатели, по словам эксперта. Средний FPS в этой игре держится на уровне 60-70 к/с.

Заменить Core i5-10400 вы сможете, например, на процессор Core i7-11700.

Автономность у ноутбука хорошая. При просмотре видео на YouTube на максимальной яркости хватило Hiper G16 на три часа.

Вывод

В целом Hiper G16 - отличный игровой ноутбук с хорошей производительностью и температурными показателями. К тому же данные ноутбуки официально продаются в России и ремонтируются по гарантии.

Характеристики ноутбука Hiper G16:

  • процессор Intel Core i5-10400;
  • видеокарта RTX 3070;
  • оперативная память 16 ГБ;
  • NVMe 1 ТБ;
  • платформа Clevo N960Kx;
  • системная плата 6-77-N960KR00.
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