Если вы хотели супермощный планшет для игр, у Vivo такой есть

Если вы хотели супермощный планшет для игр, у Vivo такой естьЭто Vivo iQOO Pad
Планшет Vivo iQOO Pad отличается большим количеством интересных функций. Кроме того, у него большой экран, неплохая автономность и множество других преимуществ.
В комплекте с планшетом Vivo iQOO Pad вы получаете краткое руководство, кабель USB-C, блок питания. В китайской версии ваш доступны будут только два языка: английский и китайский. Глобальной же версии пока что выпускать компания не планирует.
Корпус у планшета матовый, выполнен из алюминиевого сплава. Сборка у него качественная, в руках держать устройство удобно.
Оснащён Vivo iQOO Pad также системой из 6 стереодинамиков. Но в планшете при этом отсутствует вибромоторчик и разъём для наушников. Поддерживает он клавиатуру и стилус.
Дисплей у Vivo - IPS. Диагональ его составляет 12,1 дюйма. Яркости в помещении вам будет более чем достаточно, а на солнце её не хватит. Максимальная частота обновления экрана при этом - 144 Гц.
На Vivo iQOO Pad установлен процессор MediaTek Dimensity 9000+. Работает он на базе Android 13. Объём оперативной памяти у планшета - 8 или 12 ГБ, постоянной - 128 или 256 ГБ.
Ёмкость аккумулятора составляет 10 000 мА*ч. В PC Mark планшет выдал 6 часов 46 минут. От родного блока питания заряжался Vivo iQOO Pad 2 часа 30 минут. Результаты остальных тестов вы можете увидеть выше на изображениях.
Основная камера имеет разрешение 13 МП и может записывать видео в 4К 30 к/с. Кроме того, планшет оснащён датчиком глубины на 2 МП и фронтальной камерой на 8 МП (максимум она снимать видео может в разрешении 1080p 30 к/с). Примеры фотографий - выше.
Вывод
Если говорить о минусах Vivo iQOO Pad, то их у этого планшета слишком много для такой высокой цены. Это отсутствие русского языка, невозможность расширения памяти, отсутствие разъёма для наушников, медленная зарядка. И если у вас телефон не VIVO iQOO, то особо смысла рассматривать этот планшет нет. Хотя это всё-таки устройство от игрового бренда, поэтому для любителей игр оно подойдёт.