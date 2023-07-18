Если вы хотели супермощный планшет для игр, у Vivo такой есть

В комплекте с планшетом Vivo iQOO Pad вы получаете краткое руководство, кабель USB-C, блок питания. В китайской версии ваш доступны будут только два языка: английский и китайский. Глобальной же версии пока что выпускать компания не планирует.

Корпус у планшета матовый, выполнен из алюминиевого сплава. Сборка у него качественная, в руках держать устройство удобно.

Оснащён Vivo iQOO Pad также системой из 6 стереодинамиков. Но в планшете при этом отсутствует вибромоторчик и разъём для наушников. Поддерживает он клавиатуру и стилус.

Дисплей у Vivo - IPS. Диагональ его составляет 12,1 дюйма. Яркости в помещении вам будет более чем достаточно, а на солнце её не хватит. Максимальная частота обновления экрана при этом - 144 Гц.

На Vivo iQOO Pad установлен процессор MediaTek Dimensity 9000+. Работает он на базе Android 13. Объём оперативной памяти у планшета - 8 или 12 ГБ, постоянной - 128 или 256 ГБ.