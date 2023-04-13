Это лучшие недорогие ноутбуки для учёбы и работы на процессорах AMD Ryzen

Это лучшие недорогие ноутбуки для учёбы и работы на процессорах AMD RyzenОбратите на них внимание, если выбираете подходящую модель
В выпуске на YouTube-канале THE ROCO эксперт поделился подборкой лучших бюджетных ноутбуков, оснащённых процессорами AMD Ryzen.
Фото: THE ROCO
Среди большого количества самых разных моделей ноутбуков выбрать достойную может быть тяжело. Но вот какие устройства вы смело можете покупать, если вам нужен недорогой ноутбук на AMD Ryzen. Правда, важно, что подойдёт он лишь для работы и учёбы. И ещё вам нужно брать именно устройства на процессорах AMD 4-го поколения (и с приставкой U), так как подобные ноутбуки в плане автономности показывают себя лучше остальных. Это могут быть такие процессоры, как Ryzen 7 5800U, 5700U, Ryzen 5 5600U, 5500U, Ryzen 3 5300U.
Ведущий сравнил три модели ноутбуков за примерно 400 долларов (32 тысячи рублей) с процессорами Ryzen 3, Ryzen 5 и Ryzen 7. И если вы собираетесь обновляться до Windows 11 и запускать игры, то 8 ГБ оперативной памяти вам вряд ли хватит.
Результаты тестирования ноутбуков в бенчмарках вы можете увидеть ниже.
Что касается игр, то на ноутбуках Ryzen 7 будут запускаться игры вроде World of Tanks на средних настройках графики. При этом даже старые игры вроде GTA 5 с минимальным пресетом на них пойдут. В CS:GO можно будет ожидать 80 к/с на высоких настройках, и это будет вполне играбельно. С Ryzen 5 ситуация очень похожая: вы сможете запустить CS:GO с 60 к/с, на Ryzen 3 вы получите уже 40 к/с. Ну и ни один из ноутбуков на этих процессоров даже близко не игровой.
Итак, какой процессор всё-таки выбрать? Если говорить максимально просто, то ноутбуки на Ryzen 3 - это офисные модели для работы и учёбы. Максимум, что вы сможете ещё, - это смонтировать простой видеоролик, обработать фото, поработать с таблицами, поиграть на минималках в World of Tanks или CS:GO.
Ryzen 5 - это некая сбалансированная модель. Она оснащена интегрированной графикой, и на ней World of Tanks запускаются на средних настройках. Работать с видео на этом ноутбуке будет уже проще, как и с большими документами и фотографиями.
Ноутбук с Ryzen 7 - машина для тех, кто чаще играет, больше работает с различными медиафайлами и хотел бы иметь некий запас производительности.
Какие конкретно модели лучше выбрать на указанных выше процессорах?
- HP 15S (33 400 рублей). Диагональ ноутбука - 15 дюймов, ОЗУ - 8 ГБ, SSD - 256 ГБ, разрешение - Full HD. Оснащён он также кардридером, разъёмом USB-C.
- Lenovo IdeaPad 3 (42 400 рублей). У него характеристики схожи с моделью выше, но вместо SSD на нём стоит HDD на 1 ТБ. И для комфортной работы вам придётся дополнительно устанавливать SSD, поскольку жёсткий диск сильно медленнее.
- Acer Aspire 3 (44 000 рублей). Он тоже имеет диагональ 15 дюймов, 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD. Существует ещё более компактные варианты: Acer Swift 3 с 14-дюймовым дисплеем или Dell Vostro 14.
Если говорить о моделях на Ryzen 5, то покупайте из них следующие:
- Huawei MateBook D15 (около 57 000 рублей). У него алюминиевый корпус и он максимально похож на MacBook. Также оснащён данный ноутбук 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ.
- Lenovo IdP 3. Имеется в виду вариант с процессором Ryzen 5. Он имеет 8 ГБ оперативной памяти, а стоит 540 долларов (примерно 44 000 рублей).
- Acer Aspire 5 (44 000 рублей), HP 15S (44 000 рублей).
- Asus ZenBook 14. Это уже ультрабук с процессором Ryzen 5 5500U.
- Acer Swift X. Он оснащён экраном в 14 дюймов и дискретной графикой GTX 1650 Max-Q.
- Honor MagicBook 15, MSI Modern 14.
Наконец, ноутбуки на Ryzen 7 5700U.
- Lenovo Yoga 6. Трансформер, оснащённый 13-дюймовым сенсорным экраном. Вы можете с лёгкостью превратить этот ноутбук в планшет. Но стоить он будет примерно 81 600 рублей (1000 долларов).
- Acer Swift 3. Данная модель имеет 14-дюймовый экран и 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ, сканер отпечатков. Обойдётся этот ноутбук в 750 долларов (61 200 рублей).
- Lenovo IdeaPad 3 15. Эта модель имеет экран в 15 дюймов.
- HP 15S. Тоже модель с 15-дюймовым дисплеем.
- Asus VivoBook 15. Это действительно очень качественная модель.
Также если вы выбираете между ноутбуками на Ryzen 5 с 16 ГБ оперативной памяти и на Ryzen 7 с 8 ГБ ОЗУ, то лучше брать с большим количеством оперативки.