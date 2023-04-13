Это лучшие недорогие ноутбуки для учёбы и работы на процессорах AMD Ryzen

Среди большого количества самых разных моделей ноутбуков выбрать достойную может быть тяжело. Но вот какие устройства вы смело можете покупать, если вам нужен недорогой ноутбук на AMD Ryzen. Правда, важно, что подойдёт он лишь для работы и учёбы. И ещё вам нужно брать именно устройства на процессорах AMD 4-го поколения (и с приставкой U), так как подобные ноутбуки в плане автономности показывают себя лучше остальных. Это могут быть такие процессоры, как Ryzen 7 5800U, 5700U, Ryzen 5 5600U, 5500U, Ryzen 3 5300U.

Ведущий сравнил три модели ноутбуков за примерно 400 долларов (32 тысячи рублей) с процессорами Ryzen 3, Ryzen 5 и Ryzen 7. И если вы собираетесь обновляться до Windows 11 и запускать игры, то 8 ГБ оперативной памяти вам вряд ли хватит.

Результаты тестирования ноутбуков в бенчмарках вы можете увидеть ниже.