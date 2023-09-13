Это самый мощный тонкий игровой ноутбук. И его не продают в России

Dell Alienware x16 - это самый тонкий на сегодня игровой ноутбук с RTX 4080 или 4090. Но, приобретая его, вам придётся смириться с некоторыми особенностями этой модели.

Корпус Dell Alienware x16 выполнен из металла. Вы также можете легко открыть ноутбук одним пальцем. Весит он 2,6 кг, а с зарядным устройством на 330 Вт - 3,6 кг.

Что касается характеристик, то новинка поставляется с процессором Intel i9-13900HK (14 ядер, 20 потоков), видеокартой Nvidia RTX 4080 165-175W, оперативной памятью 32 Гб DDR5-6000, дисплеем 16', 2560x1600, 165 Гц, накопителем 1 ТБ PCIe Gen 4 SSD, батареей ёмкостью 90 Вт*ч, поддержкой Wi-Fi 6E. Ноутбук имеет также RGB-подсветку всех клавиш. Её яркость вы можете регулировать.

Клавиатура у Dell Alienware x16 - механическая (кроме клавиш самого верхнего ряда), поэтому она громче, чем у большинства ноутбуков. Но в целом она не так уж плоха.

Все порты расположены на задней стороне ноутбука. Это Micro SD, разъём для наушников 3,5 мм, USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, Power Input, Mini Displayport 1.4, HDMI 2.1, Thunderbolt 4.

Память у Dell Alienware x16 припаяна к плате, поэтому увеличить её объём вы самостоятельно не сможете.

Ноутбук смог продержаться более 6 часов при воспроизведении видео на YouTube, и это вполне достойный результат. Со всеми замерами вы можете ознакомиться на изображениях ниже.

Также эксперты столкнулись с определёнными проблемами при тестировании ноутбука. Например, первое время открытие программного обеспечения для командного центра после перезагрузки занимало одну-две минуты. Ситуация улучшилась только после переустановки этого ПО.