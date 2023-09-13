Это самый мощный тонкий игровой ноутбук. И его не продают в России

Это самый мощный тонкий игровой ноутбук. И его не продают в РоссииDell Alienware x16
Ведущий YouTube-канала Jarrod'sTech рассказал об особенностях, плюсах и минусах ноутбука Dell Alienware x16. Он отлично подойдёт для любых игр.
Dell Alienware x16 - это самый тонкий на сегодня игровой ноутбук с RTX 4080 или 4090. Но, приобретая его, вам придётся смириться с некоторыми особенностями этой модели.
Корпус Dell Alienware x16 выполнен из металла. Вы также можете легко открыть ноутбук одним пальцем. Весит он 2,6 кг, а с зарядным устройством на 330 Вт - 3,6 кг.
Что касается характеристик, то новинка поставляется с процессором Intel i9-13900HK (14 ядер, 20 потоков), видеокартой Nvidia RTX 4080 165-175W, оперативной памятью 32 Гб DDR5-6000, дисплеем 16', 2560x1600, 165 Гц, накопителем 1 ТБ PCIe Gen 4 SSD, батареей ёмкостью 90 Вт*ч, поддержкой Wi-Fi 6E. Ноутбук имеет также RGB-подсветку всех клавиш. Её яркость вы можете регулировать.
Клавиатура у Dell Alienware x16 - механическая (кроме клавиш самого верхнего ряда), поэтому она громче, чем у большинства ноутбуков. Но в целом она не так уж плоха.
Все порты расположены на задней стороне ноутбука. Это Micro SD, разъём для наушников 3,5 мм, USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, Power Input, Mini Displayport 1.4, HDMI 2.1, Thunderbolt 4.
Память у Dell Alienware x16 припаяна к плате, поэтому увеличить её объём вы самостоятельно не сможете.
Ноутбук смог продержаться более 6 часов при воспроизведении видео на YouTube, и это вполне достойный результат. Со всеми замерами вы можете ознакомиться на изображениях ниже.
Также эксперты столкнулись с определёнными проблемами при тестировании ноутбука. Например, первое время открытие программного обеспечения для командного центра после перезагрузки занимало одну-две минуты. Ситуация улучшилась только после переустановки этого ПО.
Что касается игр, то Dell Alienware x16 протестировали в трёх проектах в 1080p, 1440p и 4К. Это Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и Control. В игре Cyberpunk 2077 новинка немного отстаёт от других моделей ноутбуков на RTX 4080, но эти ноутбуки и работают на более мощных процессорах. С результатами тестирования вы можете подробнее ознакомиться ниже.
В США сейчас можно купить Dell Alienware x16 в базовом варианте - за 1800 долларов. Но на этой версии будет стоять RTX 4050. Модель, которую тестировали на канале Jarrod'sTech, стоила при этом 3000 долларов, а максимальная конфигурация с RTX 4090 - на 400 долларов дороже.
Вывод
Dell Alienware x16 предлагает действительно хорошую производительность, если учитывать его размеры. Но также вы не сможете у него расширить объём оперативной памяти до 64 Гб, а яркость экрана во всех режимах остаётся слишком низкой - 300 нит. Но если вам нужно большое количество настроек BIOS и RGB и вы готовы заплатить больше за тонкий корпус ноутбука, то Dell Alienware x16 вам понравится.