Forza Horizon 5 запустили на старом бюджетном ноутбуке

Автор канала запустил проект Forza Horizon 5 на низких настройках графики. Он протестировал быстродействие системы HP 15-AY005TX в этой игре.

В самом начале, в сложных условиях (отсутствие дороги либо грунтовая), средняя производительность держалась в районе 15-17 к/с. Минимальное значение кадров составляло 4 к/с, а в редких событиях частота снижалась до 2 к/с.

Когда машина стала ехать по трассе, число кадров увеличилось. В среднем оно составляло уже 22-23 к/с, минимально - 14 к/с. В редких событиях значение опускалось до 3 к/с. Максимальная же производительность составила 27 к/с.

Когда игрок едет по грунтовой дороге и периодически пересекает водоёмы, средняя частота кадров вновь снижается до 19 к/с. Минимальное значение в этом случае уже составляет 5 к/с, а в очень редких событиях оно находится на уровне 2 к/с. Максимум производительности в этом случае, которого удаётся достичь, - 22 к/с.

Наконец, к концу игры максимальная частота кадров составляет 29 к/с. Среднее же значение сохраняется в районе 24-26 к/с. При просадках кадров производительность может снижаться до 5 к/с.