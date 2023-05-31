Играбельно? Тест ноутбука на RTX 4050 и Ryzen 7

Играбельно? Тест ноутбука на RTX 4050 и Ryzen 7Вот как на нём идут 15 современных игр
В одном из выпусков на YouTube-канале PC Support & Gaming Test эксперты протестировали производительность ноутбука ASUS TUF A15 в играх в Full HD.
Стоит ли брать всё-таки ASUS TUF A15 для игр в 1080p? На этот вопрос ответили авторы YouTube-канала PC Support & Gaming Test.
A Plague Tale: Requiem запускалась с высоким пресетом, отключенными DLSS и RTX. В среднем в этой игре удалось получить 46 к/с, минимально - 41 к/с, максимально - 47 к/с.
Assassin's Creed Valhalla шла с ультра-высоким пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 74 к/с, минимальная - 69 к/с, максимальная - 80 к/с.
В Call of Duty Warzone: 2.0 на настройках графики Extreme, а также с отключенным RTX и с DLSS Balanced средняя частота кадров составляла 114 к/с, минимальная - 100 к/с, максимальная - 120 к/с.
Cyberpunk 2077 запускалась с ультра-пресетом. DLSS и RTX были отключены. В среднем в игре удалось получить 62 к/с, максимально - 66 к/с, минимально - 56 к/с.
Elden Ring шла на максимальных настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась 60 к/с, минимальная - 59 к/с, максимальная - 60 к/с.
Far Cry 6 запускалась без DLSS и RTX с ультра-пресетом. В среднем в этой игре частота кадров находилась на уровне 100 к/с, минимальная - 91 к/с, максимальная - 107 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с DLSS off и с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 91 к/с, минимальная - 85 к/с, максимальная - 101 к/с.
Genshin Impact шла с высоким пресетом. Средняя производительность в игре составляла 60 к/с, минимальная - 59 к/с, максимальная - 61 к/с.
В God of War на высоких настройках графики с отключенным DLSS вы сможете получить в среднем 77 к/с, максимально - 80 к/с, минимально - 72 к/с.
Игра Grand Theft Auto V запускалась с очень высоким пресетом, FXAA on и MSAA x4. В среднем здесь частота кадров составляла 97 к/с, минимальная - 83 к/с, максимальная - 109 к/с.
Marvel's Spider-Man: Miles Morales шла на очень высоких настройках графики с отключенными DLSS и RTX. Средний FPS в этом случае равнялся 81 к/с, минимальный - 70 к/с, максимальный - 87 к/с.
В Red Dead Redemption 2 с высоким пресетом и DLSS off средние показатели производительности равнялись 77 к/с, минимальные - 72 к/с, максимальные - 81 к/с.
Игра The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen шла с ультра-пресетом, DLSS и RTX off. В среднем в ней частота кадров равнялась 55 к/с, минимальная - 53 к/с, максимальная - 58 к/с.
Valorant запускалась на высоких настройках графики. Средняя производительность в этой игре составляла 276 к/с, минимальная - 243 к/с, максимальная - 323 к/с.
Watch Dogs: Legion шла на очень высоких настройках. В среднем в ней частота кадров равнялась 80 к/с, минимальная - 70 к/с, максимальная - 94 к/с.
Вывод
Во всех 15 играх средний FPS у ноутбука ASUS TUF A15 с Ryzen 7 7735HS и RTX 4050 составлял 90 к/с, минимальный - 86 к/с, максимальный - 98 к/с.
Характеристики ноутбука ASUS TUF A15 FA577NU-LP082W:
- процессор AMD Ryzen 7 7735HS 8 Cores 16 Threads (Base Clock:- 3.2 GHz, Boost Clock:- 4.75 GHz);
- оперативная память 16GB DDR5 Dual Channel 4800 Mhz (Upgradable Upto 32GB);
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 (TGP:- 140W);
- накопитель 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD;
- дисплей 15.6 Inch FHD 1920×1080 144Hz Refresh Rate;
- операционная система Windows 11.