Играбельно? Тест ноутбука на RTX 4050 и Ryzen 7

Стоит ли брать всё-таки ASUS TUF A15 для игр в 1080p? На этот вопрос ответили авторы YouTube-канала PC Support & Gaming Test.

A Plague Tale: Requiem запускалась с высоким пресетом, отключенными DLSS и RTX. В среднем в этой игре удалось получить 46 к/с, минимально - 41 к/с, максимально - 47 к/с.

Assassin's Creed Valhalla шла с ультра-высоким пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 74 к/с, минимальная - 69 к/с, максимальная - 80 к/с.

В Call of Duty Warzone: 2.0 на настройках графики Extreme, а также с отключенным RTX и с DLSS Balanced средняя частота кадров составляла 114 к/с, минимальная - 100 к/с, максимальная - 120 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась с ультра-пресетом. DLSS и RTX были отключены. В среднем в игре удалось получить 62 к/с, максимально - 66 к/с, минимально - 56 к/с.

Elden Ring шла на максимальных настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась 60 к/с, минимальная - 59 к/с, максимальная - 60 к/с.

Far Cry 6 запускалась без DLSS и RTX с ультра-пресетом. В среднем в этой игре частота кадров находилась на уровне 100 к/с, минимальная - 91 к/с, максимальная - 107 к/с.