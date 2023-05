Играбельно? Тест ноутбука на RTX 4050 и Ryzen 7

Forza Horizon 5 запускалась с DLSS off и с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 91 к/с, минимальная - 85 к/с, максимальная - 101 к/с.

Genshin Impact шла с высоким пресетом. Средняя производительность в игре составляла 60 к/с, минимальная - 59 к/с, максимальная - 61 к/с.

В God of War на высоких настройках графики с отключенным DLSS вы сможете получить в среднем 77 к/с, максимально - 80 к/с, минимально - 72 к/с.

Игра Grand Theft Auto V запускалась с очень высоким пресетом, FXAA on и MSAA x4. В среднем здесь частота кадров составляла 97 к/с, минимальная - 83 к/с, максимальная - 109 к/с.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales шла на очень высоких настройках графики с отключенными DLSS и RTX. Средний FPS в этом случае равнялся 81 к/с, минимальный - 70 к/с, максимальный - 87 к/с.

В Red Dead Redemption 2 с высоким пресетом и DLSS off средние показатели производительности равнялись 77 к/с, минимальные - 72 к/с, максимальные - 81 к/с.

Игра The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen шла с ультра-пресетом, DLSS и RTX off. В среднем в ней частота кадров равнялась 55 к/с, минимальная - 53 к/с, максимальная - 58 к/с.

Valorant запускалась на высоких настройках графики. Средняя производительность в этой игре составляла 276 к/с, минимальная - 243 к/с, максимальная - 323 к/с.

Watch Dogs: Legion шла на очень высоких настройках. В среднем в ней частота кадров равнялась 80 к/с, минимальная - 70 к/с, максимальная - 94 к/с.

Вывод

Во всех 15 играх средний FPS у ноутбука ASUS TUF A15 с Ryzen 7 7735HS и RTX 4050 составлял 90 к/с, минимальный - 86 к/с, максимальный - 98 к/с.

Характеристики ноутбука ASUS TUF A15 FA577NU-LP082W: