Игровые, бюджетные и для работы: лучшие ноутбуки 2022 года

Игровые, бюджетные и для работы: лучшие ноутбуки 2022 годаСмело можете брать любой из них
Сегодня мы в основном пользуемся для выполнения различных задач смартфонами. Но есть вещи, которые сделать реально только на компьютере. Поэтому если вы задумываетесь о приобретении нового лэптопа, то эта подборка от XDA Developers вам поможет.
На выбор ноутбука могут повлиять много факторов. Это и размер экрана, и производительность, и дизайн. Представленные ниже лэптопы были отобраны специально для того, чтобы вы легко подобрали нужную модель в зависимости от ваших задач.
Обращаем ваше внимание, что этот рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
Лучший по всем параметрам
Lenovo Yoga 9i
Этот ноутбук сочетает в себе прекрасную производительность, отличный дизайн и фантастический визуальный опыт. Оснащён он процессором 12-го поколения (есть варианты с Core i7-1260P и Core i7-1280P), возможностью расширения оперативной памяти до 16 ГБ и постоянной памяти - до 1 ТБ. Также вы получаете дисплей с соотношением сторон 16:10 и двумя вариантами OLED-матрицы (разрешение 2,8K с частотой обновления 90 Гц либо Ultra HD+ с частотой 60 Гц), хороший звук и привлекательный дизайн. К тому же это лэптоп-трансформер. Из минусов модели - отсутствие места для хранения стилуса.
Отличная альтернатива Lenovo Yoga 9i
MacBook Air (М2)
Прежде всего, эта модель оснащена новейшим процессором М2, с которым производительность должна увеличиться на 18 %, а скорость графического процессора - на 35 % по сравнению с М1. Веб-камера здесь наконец-то получила разрешение 1080p, а обновлённый дизайн выглядит великолепно (правда, некоторым может не понравиться «чёлка»). При этом к MacBook Air вы сможете подключить только один внешний монитор.
Лучший ноутбук с 13-дюймовым дисплеем
Dell XPS 13 Plus (9320)
На ноутбуках этой серии стоят процессоры Intel серии P 12-го поколения с TDP 28 Вт. Также вы сможете обновиться до Core i7-1280P, а дисплей здесь обладает соотношением сторон 16:10 и несколькими вариантами матрицы на выбор (OLED-панель или IPS-экран). В качестве ещё одного достоинства модели эксперты отмечают современный дизайн. При этом разрешение камеры здесь всего 720p, присутствуют лишь порты Thunderbolt, а время автономной работы - небольшое.
Лучший 15/16-дюймовый ноутбук
HP Spectre x360 16
Вообще семейство Spectre считается топовой линейкой ноутбуков-трансформеров с Windows, а HP Spectre x360 16 - лучшая модель из всех. В базовом варианте вы получите Intel Core i7-12700H и встроенную графику Intel Iris Xe, в более продвинутом - Intel Core i7-1260P и Intel Arc A370M. Кроме того, вы можете расширить оперативную память до 32 ГБ, а внутреннюю - до 2 ТБ. В любой из конфигураций вам также будет доступен 16-дюймовый дисплей, дающий чёткую картинку. Веб-камера у Spectre x360 16 имеет 5MP и разрешение 1080p. Из минусов данного трансформера - только довольно большой вес.
Лучший 17-дюймовый ноутбук
Dell XPS 17 (9720)
Это почти идеальный 17-дюймовый лэптоп, который вы только можете приобрести сегодня. На нём установлены процессор Intel серии H, графика RTX, а ещё он обладает большим объёмом оперативной памяти и хранилища. При покупке вы получаете большой дисплей с разрешением 4К+ и 100-процентным охватом Adobe RGB, а также четыре порта Thunderbolt (правда, это единственные разъёмы, которые здесь есть). Модель Dell XPS 17 (9720) также достаточно дорогая и весит прилично. Ну и вам придётся смириться с веб-камерой с разрешением всего 720p.
Лучший ноутбук для бизнеса
Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 10
Линейка Lenovo Thinkpad - идеально подходит для бизнес-задач. А последняя модель - X1 Carbon Gen 10 - справляется с ними лучше остальных. Этот ноутбук отличается прекрасной производительностью за счёт процессоров Intel Core серии P с TDP 28 Вт, множеством портов и возможностью подключения к сотовой сети. При покупке вам будут доступны несколько конфигураций, включая вариант с OLED-дисплеем. Из других полезных бизнес-функций здесь защитная шторка и джойстик. Но стоит это всё недёшево.
Лучший ноутбук-трансформер
HP Spectre x360 13.5
Ноутбук, который сочетает в себе топовые характеристики и премиальный дизайн. Вы получите дисплей с соотношением сторон 3:2, одну из лучших 5-мегапиксельных камер с интеллектуальными функциями и процессор Intel 12-го поколения из серии U15. Кому-то дизайн этой модели может показаться скучным, но если вы любите лэптопы-трансформеры, то точно не пожалеете о покупке.
Лучший ноутбук для творцов
MacBook Pro 16-inch
Часто те, кто занимается творческими задачами и работой с контентом выбирают MacBook, и это вполне понятно. MacBook Pro (2021) отличается невероятным сочетанием высокой производительности и энергоэффективности. Также он оснащён светодиодным дисплеем с частотой обновления 120 Гц и различными портами. Хотя некоторым пользователям может оказаться не по душе «чёлка» этой модели или её вес.
Лучший игровой ноутбук
Dell Alienware X15 R2
Это мощная машина с топовым дизайном. Ноутбук сам по себе при этом очень тонкий за счёт обновлённой системы охлаждения. Частота обновления дисплея здесь составляет до 360 Гц, процессоры Intel Core здесь серии H 12-го поколения, видеокарта - GeForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ памяти. Вместе с тем разрешение веб-камеры - только 720p, что и считается главным минусом лэптопа.
Лучший недорогой ноутбук
HP Pavilion Aero 13
Этого ноутбука вам будет более чем достаточно для повседневного использования. Он оснащён высокопроизводительным процессором AMD Ryzen и может иметь до 16 ГБ оперативной памяти. Весит модель при этом совсем немного. Среди минусов HP Pavilion Aero 13 эксперты выделяют отсутствие Thunderbolt и обычный (не сенсорный) экран.
Лучший ноутбук со съёмной клавиатурой
Surface Pro 8
13-дюймовый дисплей имеет у Surface Pro 8 большое разрешение - 2880 x 1920, а также соотношение сторон 3:2, частоту обновления 120 Гц, поддержку Dolby Vision. Также новинка отличается наличием Surface Connect и двух портов Thunderbolt. Поставляется лэптоп с процессорами Intel 11-го поколения, вплоть до Intel Core i7-1185G7. Однако вам придётся отдельно приобретать клавиатуру и стилус к этому ноутбуку.
Лучший хромбук
Acer Chromebook Spin 714
Это один из примеров хромбуков, на котором стоят процессоры Intel Core 12-го поколения (в частности, Core i5-1235U). Также здесь редкое разрешение веб-камеры - Full HD MIPI, очень прочная конструкция и 14-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10. По мнению специалистов XDA Developers, единственным недостатком данной модели является отсутствие возможности входа по биометрии.