Игровые, бюджетные и для работы: лучшие ноутбуки 2022 года

На выбор ноутбука могут повлиять много факторов. Это и размер экрана, и производительность, и дизайн. Представленные ниже лэптопы были отобраны специально для того, чтобы вы легко подобрали нужную модель в зависимости от ваших задач.

Обращаем ваше внимание, что этот рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Лучший по всем параметрам

Lenovo Yoga 9i

Этот ноутбук сочетает в себе прекрасную производительность, отличный дизайн и фантастический визуальный опыт. Оснащён он процессором 12-го поколения (есть варианты с Core i7-1260P и Core i7-1280P), возможностью расширения оперативной памяти до 16 ГБ и постоянной памяти - до 1 ТБ. Также вы получаете дисплей с соотношением сторон 16:10 и двумя вариантами OLED-матрицы (разрешение 2,8K с частотой обновления 90 Гц либо Ultra HD+ с частотой 60 Гц), хороший звук и привлекательный дизайн. К тому же это лэптоп-трансформер. Из минусов модели - отсутствие места для хранения стилуса.