Игры на рабочем ноутбуке: Core i5 + NVIDIA MX450 или Ryzen 7 5700U с мощной встроенной графикой?На YouTube-канале PC Support & Gaming Test проверили быстродействие конфигураций
Автор канала сравнил два ноутбука Lenovo, один из которых оснащён процессором Core i5 и видеокартой NVIDIA MX450 (Lenovo IdeaPad Slim 5 82FG0148IN), а другой - процессором Ryzen 7 5700U с встроенной графикой Vega 8 (Lenovo IdeaPad Slim 5 82LN00A3IN). Для проведения тестирования использовались игры Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, Cyberpunk 2077, Control, Battlefield V, Assassin's Creed Valhalla.
В Shadow of the Tomb Raider значительно лучше себя показывает конфигурация с Core i5 + NVIDIA MX450: в среднем частота кадров в этом случае оказывается примерно на 30 к/с больше, чем у Ryzen 7 5700U с Vega 8, и составляет 55 к/с, в то время как у Ryzen 7 5700U - 22-23 к/с. Почти такой же отрыв Core i5 с NVIDIA MX450 от Ryzen 7 5700U виден в Far Cry 5: около 50 к/с и около 20 к/с соответственно.
Низкий уровень производительности демонстрирует Ryzen 7 5700U с Vega 8 и в Red Dead Redemption 2: он находится в среднем на уровне 20 к/с, в то время как у Core i5 с видеокартой - в районе 45 к/с.
Вдвое большую среднюю производительность по сравнению с конкурентом показывает в Grand Theft Auto V Core i5 + NVIDIA MX450: около 100 к/с против 45-50 к/с. Похожая ситуация в проекте Control: 45 к/с по сравнению с 20 к/с в среднем.
А вот в Cyberpunk 2077 между ноутбуками разница не такая большая. Она находилась в пределах 15-20 к/с: примерно 35-40 к/с у компьютера с Core i5 + NVIDIA MX450 и около 20 к/с у модели с графикой Vega 8.
Отрыв в 20 к/с заметен в игре Battlefield V. Здесь можно рассчитывать на среднюю производительность Core i5 + NVIDIA MX450 - в районе 45 к/с, Ryzen 7 5700U с Vega 8 - в районе 25 к/с.
Единственный проект, где разница в быстродействии ноутбуков оказалась совсем незначительной, - Assassin's Creed Valhalla. С Intel Core i5 и NVIDIA MX450 вы получите частоту кадров, которая равна 24-25 к/с, а с Ryzen 7 5700U - 20-21 к/с.
В целом, как мы видим, более высокие результаты в играх стабильно показывал Lenovo IdeaPad Slim 5 82FG0148IN с процессором Intel Core i5 и графическим ускорителем NVIDIA MX450.