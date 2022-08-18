Игры на тонком ноутбуке для работы: на что способна GeForce MX550

Игры на тонком ноутбуке для работы: на что способна GeForce MX550На Dell Inspiron 14 2-in-1 запустили 15 популярных проектов
Эксперты YouTube-канала PC Support & Gaming Test запустили в разрешении 1080p 15 современных игр на ноутбуке Dell Inspiron 14 2-in-1 с видеокартой Nvidia GeForce MX550 и на базе процессора Intel Core i7 12th Gen 1255U. Среди игровых проектов были Grand Theft Auto V, God of War, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Control, Far Cry 6, Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5, Forza Horizon 5, The Witcher 3: Wild Hunt, Watch Dogs: Legion, Call of Duty: Warzone, Cyberpunk 2077.
В Grand Theft Auto V на нормальных настройках графики средний FPS равнялся 111,5 к/с.
Assassin's Creed Odyssey шла с низким пресетом. При этом средняя частота кадров составила в игре 57,5 к/с.
Игра Red Dead Redemption 2 запускалась на низких настройках графики. Средняя производительность в этом проекта равнялась 40,5 к/с.
В Assassin's Creed Valhalla с низким пресетом удавалось в среднем получить 21 к/с.
Far Cry 6 шла тоже на низких настройках графики. В ней производительность в среднем равнялась 4 к/с.
С низким пресетом в Shadow of the Tomb Raider средний FPS равнялся 49,5 к/с.
В Far Cry 5 на средних настройках производительность в среднем составила 41 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с низким пресетом. В среднем у неё частота кадров равнялась 58,5 к/с.
Call of Duty: Warzone шла на низких настройках и с масштабированием разрешения (Resolution Scale) 67 %. Средняя производительность в игре равнялась 46 к/с.
Cyberpunk 2077 запускался тоже с низким пресетом и масштабированием разрешения в 67 % (Resolution Scale). В среднем здесь FPS составил 38,5 к/с.
С остальными замерами вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
Во всех 15 современных играх в среднем удалось получить с видеокартой Nvidia GeForce MX550 (2 ГБ) 44 к/с. При этом самая высокая производительность была в Grand Theft Auto V (111,5 к/с), а самая низкая - Far Cry 6 (4 к/с).
Характеристики ноутбука Dell Inspiron 14 2-in-1:
- процессор Intel Core i7 12th Gen 1255U (Total Cores:- 10, Total Threads:- 12);
- оперативная память 16GB DDR4 Dual Channel 3200 Mhz;
- видеокарта Nvidia GeForce MX550 2GB GDDR6;
- накопитель 512GB M.2 NVMe SSD;
- дисплей 14 Inch Full HD 1920×1080 60Hz;
- операционная система Windows 11.