Игры на тонком ноутбуке для работы: на что способна GeForce MX550

Эксперты YouTube-канала PC Support & Gaming Test запустили в разрешении 1080p 15 современных игр на ноутбуке Dell Inspiron 14 2-in-1 с видеокартой Nvidia GeForce MX550 и на базе процессора Intel Core i7 12th Gen 1255U. Среди игровых проектов были Grand Theft Auto V, God of War, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Control, Far Cry 6, Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5, Forza Horizon 5, The Witcher 3: Wild Hunt, Watch Dogs: Legion, Call of Duty: Warzone, Cyberpunk 2077.

В Grand Theft Auto V на нормальных настройках графики средний FPS равнялся 111,5 к/с.

Assassin's Creed Odyssey шла с низким пресетом. При этом средняя частота кадров составила в игре 57,5 к/с.

Игра Red Dead Redemption 2 запускалась на низких настройках графики. Средняя производительность в этом проекта равнялась 40,5 к/с.

В Assassin's Creed Valhalla с низким пресетом удавалось в среднем получить 21 к/с.

Far Cry 6 шла тоже на низких настройках графики. В ней производительность в среднем равнялась 4 к/с.