Как идут игры на бюджетном ноутбуке со «встройкой»: сравнение Ryzen 5 и Core i3

Автор канала PC Support & Gaming Test проверил две модели ноутбуков Lenovo (Lenovo IdeaPad Slim 3 82H700KAIN и Lenovo IdeaPad S145) в шести играх. При этом IdeaPad Slim 3 82H700KAIN базируется на Intel Core i3 11th Gen 1115G4, а IdeaPad S145 - на AMD Ryzen 5 3500U. В список игр, взятых для тестирования, вошли: Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the Tomb Raider, Mafia: Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, Far Cry 5.

В Grand Theft Auto V модель с Ryzen 5 показала результаты несколько лучше: в среднем частота кадров у неё варьировалась в районе 55-60 к/с. Что же касается Core i3, то его средняя производительность равнялась 32-35 к/с.

А вот в The Witcher 3: Wild Hunt разница была совсем незначительная между процессорами. У Intel - 30-35 к/с в среднем, у AMD - 34-37 к/с.

Shadow of the Tomb Raider тоже идёт примерно одинаково в обоих случаях. У Core i3 средняя производительность составляет 30-34 к/с, а у Ryzen 5 - 28-32 к/с. AMD, как видно, чуть отстаёт, но это практически не ощущается.