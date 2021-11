Как идут игры на ноутбуке с видеокартой RTX 3050

Ноутбук MSI GF63 Thin 10UC-607IN с процессором Intel Core i5-10500H и видеокартой GeForce RTX 3050 протестировали в 15 современных играх. Среди игровых проектов - Red Dead Redemption 2, Microsoft Flight Simulator 2020, Horizon Zero Dawn, Grand Theft Auto V, Forza Horizon 5, Forza Horizon 4, DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, Control, Call of Duty: Warzone, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends, The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the tomb Raider, Valorant.

В Red Dead Redemption 2 средняя производительность находится на уровне 61-64 к/с. Максимальное значение частоты кадров достигает здесь 65 к/с, а в редких событиях оно снижается до 54 к/с.

Microsoft Flight Simulator 2020 идёт со средней частотой производительности в районе 35 к/с. Максимальное быстродействие равняется в игре 36 к/с, а в редких событиях - 23 к/с.

Что касается Horizon Zero Dawn, то здесь можно рассчитывать на среднюю частоту, которая равняется 50-53 к/с. В редких событиях результат составляет 45 к/с.

В Grand Theft Auto V удастся получить 77-78 к/с в среднем. В редких событиях производительность будет снижаться до 59-60 к/с.

Forza Horizon 5 пойдёт с частотой кадров 69-74 к/с в среднем. В то же время в редких событиях значения будут опускаться до 63-64 к/с.

В Forza Horizon 4 получится достичь среднего значения, равного 79-83 к/с. В редких событиях производительность будет находиться на уровне 66 к/с.

DOOM Eternal запускается со 86-100 к/с в среднем. В редких событиях значение быстродействия здесь составит 59-80 к/с.