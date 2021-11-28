Как идут игры на ноутбуке с видеокартой RTX 3050

Как идут игры на ноутбуке с видеокартой RTX 3050Проверили на YouTube-канале PC Support & Gaming Test
Ноутбук MSI GF63 Thin 10UC-607IN с процессором Intel Core i5-10500H и видеокартой GeForce RTX 3050 протестировали в 15 современных играх. Среди игровых проектов - Red Dead Redemption 2, Microsoft Flight Simulator 2020, Horizon Zero Dawn, Grand Theft Auto V, Forza Horizon 5, Forza Horizon 4, DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, Control, Call of Duty: Warzone, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends, The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the tomb Raider, Valorant.
В Red Dead Redemption 2 средняя производительность находится на уровне 61-64 к/с. Максимальное значение частоты кадров достигает здесь 65 к/с, а в редких событиях оно снижается до 54 к/с.
Microsoft Flight Simulator 2020 идёт со средней частотой производительности в районе 35 к/с. Максимальное быстродействие равняется в игре 36 к/с, а в редких событиях - 23 к/с.
Что касается Horizon Zero Dawn, то здесь можно рассчитывать на среднюю частоту, которая равняется 50-53 к/с. В редких событиях результат составляет 45 к/с.
В Grand Theft Auto V удастся получить 77-78 к/с в среднем. В редких событиях производительность будет снижаться до 59-60 к/с.
Forza Horizon 5 пойдёт с частотой кадров 69-74 к/с в среднем. В то же время в редких событиях значения будут опускаться до 63-64 к/с.
В Forza Horizon 4 получится достичь среднего значения, равного 79-83 к/с. В редких событиях производительность будет находиться на уровне 66 к/с.
DOOM Eternal запускается со 86-100 к/с в среднем. В редких событиях значение быстродействия здесь составит 59-80 к/с.
Cyberpunk 2077 идёт со средней частотой кадров 45 к/с. В редких событиях это значение равняется 37 к/с.
В Control можно получить 48-52 к/с в среднем. В редких событиях частота кадров составит 43 к/с.
Call of Duty: Warzone можно запустить с частотой 69-73 к/с в среднем. В редких событиях значение производительности будет снижаться до 60 к/с.
В Assassin's Creed Valhalla видеокарта RTX 3050 позволяет получить 50-51 к/с в среднем. До 43 к/с быстродействие снизится в редких событиях.
Apex Legends запускается со средней производительностью в районе 76-80 к/с. В редких событиях частота кадров будет равна 64 к/с.
В The Witcher 3: Wild Hunt получится достичь 61-62 к/с в среднем и 56-58 к/с в редких событиях.
Shadow of the tomb Raider идёт с 53-56 к/с в среднем. В редких событиях быстродействие здесь равняется 44 к/с.
Наконец, в Valorant средняя частота кадров составляет 140 к/с.