Как идут игры на встройке современных ноутбуков с Intel Core i5

Как идут игры на встройке современных ноутбуков с Intel Core i5Проверили процессор в 15 проектах
В выпуске на YouTube-канале PC Support & Gaming Test протестировали в 15 проектах ноутбук Asus ZenBook Duo 14 на базе процессора i5 1155G7 со встроенной графикой Intel Iris Xe Graphics. Среди игр были Valorant, Grand Theft Auto V, CS:GO, Forza Horizon 5, Far Cry 5, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Battlefield V, Apex Legends, The Witcher 3: Wild Hunt, PUBG, Mafia: Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, Fortnite.
Grand Theft Auto V шла в 1080p на нормальных настройках графики со средней частотой кадров 46 к/с. Минимальная производительность составила 41 к/с, максимальная - 50 к/с.
В CS:GO с низким пресетом в Full HD удалось получить в среднем 106 к/с, максимально - 125 к/с, минимально - 83 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась в разрешении 900p на очень низких настройках. Средний FPS в игре составил 47 к/с, минимальный - 43 к/с, максимальный - 49 к/с.
В Far Cry 5 с низким пресетом в 720p средняя производительность составила 41 к/с. Минимальные и максимальные показатели FPS равнялись при этом 38 и 42 к/с соответственно.
В Cyberpunk 2077 можно поиграть на низких настройках в 720p. При этом частота кадров в среднем будет равняться 18 к/с, минимальная - 15 к/с, максимальная - 21 к/с.
Assassin's Creed Valhalla запустилась в 720p тоже на низких настройках графики. Средний FPS в игре составил 30 к/с, минимальный - 29 к/с, максимальный - 30 к/с.
В Battlefield V с низким пресетом в 720p в среднем производительность равнялась 44 к/с. Минимальный показатель FPS находился при этом в пределах 38 к/с, максимальный - 48 к/с.
PUBG шла с очень низким пресетом в разрешении 720p. Средний FPS здесь равнялся 37 к/с, максимальный - 38 к/с, минимальный - 33 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла также в 720p, но на низких настройках. В среднем частота кадров здесь составила 35 к/с, максимальный показатель производительности находился на уровне 37 к/с, минимальный - 34 к/с.
Fortnite шла в 1080p на низких настройках с DX11 и Resolution Scale в 80 %. Средняя производительность в проекте составила 45 к/с, минимальное значение FPS равнялось 41 к/с, максимальное - 53 к/с.
Со всеми остальными замерами вы можете ознакомиться в видео ниже.
Вывод
Лучшую среднюю производительности Intel Core i5 позволит получить в CS:GO (106 к/с), худшую - в Cyberpunk 2077 (18 к/с). Средняя частота кадров во всех 15 современных играх составила при этом 45 к/с.
Конфигурация ноутбука Asus ZenBook Duo 14 UX482EGR-KA521WS:
- процессор Intel Core i5 11th Gen 1155G7 4 Cores 8 Threads (Base Clock:- 2.5 GHz, Boost Clock:- 4.5 GHz);
- оперативная память 16GB LPDDR4X Dual Channel 4266 Mhz;
- видеокарта Nvidia GeForce MX450 2GB GDDR6 (Disabled), Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs;
- накопитель 512GB SSD;
- операционная система Windows 11.