Как идут игры на встройке современных ноутбуков с Intel Core i5

В выпуске на YouTube-канале PC Support & Gaming Test протестировали в 15 проектах ноутбук Asus ZenBook Duo 14 на базе процессора i5 1155G7 со встроенной графикой Intel Iris Xe Graphics. Среди игр были Valorant, Grand Theft Auto V, CS:GO, Forza Horizon 5, Far Cry 5, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Battlefield V, Apex Legends, The Witcher 3: Wild Hunt, PUBG, Mafia: Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, Fortnite.

Grand Theft Auto V шла в 1080p на нормальных настройках графики со средней частотой кадров 46 к/с. Минимальная производительность составила 41 к/с, максимальная - 50 к/с.

В CS:GO с низким пресетом в Full HD удалось получить в среднем 106 к/с, максимально - 125 к/с, минимально - 83 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась в разрешении 900p на очень низких настройках. Средний FPS в игре составил 47 к/с, минимальный - 43 к/с, максимальный - 49 к/с.

В Far Cry 5 с низким пресетом в 720p средняя производительность составила 41 к/с. Минимальные и максимальные показатели FPS равнялись при этом 38 и 42 к/с соответственно.

В Cyberpunk 2077 можно поиграть на низких настройках в 720p. При этом частота кадров в среднем будет равняться 18 к/с, минимальная - 15 к/с, максимальная - 21 к/с.