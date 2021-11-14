Как отличается автономность 14" MacBook Pro с процессорами M1 Pro и M1 Max

Как отличается автономность 14" MacBook Pro с процессорами M1 Pro и M1 MaxСравнивает модели техноблогер Luke Miani
Ведущий канала Luke Miani выяснил, какая из моделей MacBook Pro лучше с точки зрения времени работы: с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ SSD, 32 ГБ оперативной и 512 ГБ SSD. Сравнивались они и по другим параметрам: например, по производительности, нагреву и пр. Что касается стоимости, то они составляет 1999 долларов, 2499 долларов и 2899 долларов соответственно.
Как видно из графиков ниже, самый дорогой MacBook Pro на M1 Max с 32 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD опережает два остальных ноутбука в тестах на производительность CPU. При этом чаще всего разницы между ним и моделью на М1 Pro (16 ГБ RAM, 1 ТБ SSD) практически нет.
В тестах на быстродействие GPU MacBook Pro с M1 Max показывает результаты гораздо лучше, чем предшествующие версии устройств. В том числе это характерно для игр Shadow of Tomb Raider и др.
Далее ведущий перешёл к тестированию расхода заряда батареи в играх. По итогам теста MacBook Pro (32 ГБ/512 ГБ) на M1 Pro имел 75 процентов заряда, MacBook Pro (16 ГБ/1 ТБ) на M1 Pro - 72 процента и MacBook Pro (32 ГБ/512 ГБ) на M1 Max - 64 процента заряда. Как видно, разница между первым и вторым всего 3 процента, а вот между вторым и третьим - уже 8 процентов.
В тесте на производительность процессора через 90 минут результаты оказались похожими. MacBook Pro с 32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD потерял 35 процентов заряда, с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD - 40 процентов заряда и модель на M1 Max с 32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD - 47 процентов заряда.
Нагреваются устройства практически одинаково. Только MacBook Pro на M1 Max показал результат в 98 градусов Цельсия, в то время как остальные два - в 91 градус.
Наконец, автор сравнил MacBook Pro на M1 Pro и на M1 Max по уровню нагрева. Температура первого составляет при нагрузке в среднем 91 градус, а скорость вращения кулера при этом - 3200 оборотов в минуту. Что касается второго, то здесь средняя температура достигает 81 градуса, а скорость вращения - 6000 оборотов в минуту.
Интересно, что с точки зрения производительности результаты MacBook Pro постепенно возрастали от двух MacBook Pro на M1 Pro до MacBook Pro на M1 Max, а с уровнем нагрева и автономности было всё наоборот. Поэтому при выборе из трёх представленных моделей необходимо определить для себя, какие характеристики важнее: высокий уровень производительности или более длительное время работы с относительно низким уровнем нагрева.