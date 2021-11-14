Как отличается автономность 14" MacBook Pro с процессорами M1 Pro и M1 Max

Интересно, что с точки зрения производительности результаты MacBook Pro постепенно возрастали от двух MacBook Pro на M1 Pro до MacBook Pro на M1 Max, а с уровнем нагрева и автономности было всё наоборот. Поэтому при выборе из трёх представленных моделей необходимо определить для себя, какие характеристики важнее: высокий уровень производительности или более длительное время работы с относительно низким уровнем нагрева.