Как отличается скорость работы RTX 3060 в тонком, среднем и толстом ноутбуках

Автор канала LOW FPS Gaming проверил производительность графического ускорителя NVIDIA RTX 3060, установленного в ноутбуках Asus Rog Zephyrus G14, Acer Predator Helios 300 и MSI GP66 Leopard в 10 игровых проектах. Среди игр - Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, GTA V, Battlefield V, Metro Exodus, Shadow Of The Tomb Raider, Call Of Duty Warzone, Rainbow Six Siege, Borderlands 3. Расчётная тепловая мощность (TDP) видеокарт равнялась 80 Вт, 100 Вт и 130 Вт. Напомним, что с 2021 года компания NVIDIA начала скрывать индекс Max-Q, который свидетельствует о низком значении TDP у модели ноутбука: узнать TDP можно только в характеристиках видеокарты. Чем меньше коэффициент TDP, тем ниже производительность компьютера.

Red Dead Redemption 2 запускалась в разрешении 1080p с высокими настройками. Среднее число кадров при TDP 80 Вт составило 42 к/с, при 100 Вт - 25 к/с, при 130 Вт - 46 к/с. В редких событиях производительность снижалась до 36 к/с, 45 к/с и 46 к/с соответственно. Как видим, разница здесь незначительная.

Проект Assassin's Creed Valhalla запустили на ультра-настройках в 1080p. Заметная разница была лишь между TDP 80 Вт и 130 Вт. Среднее число кадров при 80 Вт было 55 к/с, при 100 Вт - 61 к/с, а при 130 Вт - 68 к/с. Ухудшалось быстродействие в редких событиях только до 39 к/с, 45 к/с и 50 к/с.

В Cyberpunk 2077 установили те же параметры, что и в Red Dead Redemption 2: высокие настройки графики, 1080p. Среднее значение быстродействия здесь точно так же увеличивалось по мере роста TDP: 55 к/с, 64 к/с и 71. В редких событиях результаты были следующими: 46 к/с, 54 к/с и 59 к/с.

GTA V пошла с максимальными настройками и всё тем же разрешением 1080p. В среднем число кадров было около 60 или выше: 57 к/с, 66 к/с, 68 к/с. В редких событиях оно оставалось выше 30 к/с: 44 к/с, 50 к/с и 52 к/с.