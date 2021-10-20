Как отличается скорость работы RTX 3060 в тонком, среднем и толстом ноутбуках

Как отличается скорость работы RTX 3060 в тонком, среднем и толстом ноутбукахВсё зависит от выбранной игры и установленных настроек
Автор канала LOW FPS Gaming проверил производительность графического ускорителя NVIDIA RTX 3060, установленного в ноутбуках Asus Rog Zephyrus G14, Acer Predator Helios 300 и MSI GP66 Leopard в 10 игровых проектах. Среди игр - Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, GTA V, Battlefield V, Metro Exodus, Shadow Of The Tomb Raider, Call Of Duty Warzone, Rainbow Six Siege, Borderlands 3. Расчётная тепловая мощность (TDP) видеокарт равнялась 80 Вт, 100 Вт и 130 Вт. Напомним, что с 2021 года компания NVIDIA начала скрывать индекс Max-Q, который свидетельствует о низком значении TDP у модели ноутбука: узнать TDP можно только в характеристиках видеокарты. Чем меньше коэффициент TDP, тем ниже производительность компьютера.
Red Dead Redemption 2 запускалась в разрешении 1080p с высокими настройками. Среднее число кадров при TDP 80 Вт составило 42 к/с, при 100 Вт - 25 к/с, при 130 Вт - 46 к/с. В редких событиях производительность снижалась до 36 к/с, 45 к/с и 46 к/с соответственно. Как видим, разница здесь незначительная.
Проект Assassin's Creed Valhalla запустили на ультра-настройках в 1080p. Заметная разница была лишь между TDP 80 Вт и 130 Вт. Среднее число кадров при 80 Вт было 55 к/с, при 100 Вт - 61 к/с, а при 130 Вт - 68 к/с. Ухудшалось быстродействие в редких событиях только до 39 к/с, 45 к/с и 50 к/с.
В Cyberpunk 2077 установили те же параметры, что и в Red Dead Redemption 2: высокие настройки графики, 1080p. Среднее значение быстродействия здесь точно так же увеличивалось по мере роста TDP: 55 к/с, 64 к/с и 71. В редких событиях результаты были следующими: 46 к/с, 54 к/с и 59 к/с.
GTA V пошла с максимальными настройками и всё тем же разрешением 1080p. В среднем число кадров было около 60 или выше: 57 к/с, 66 к/с, 68 к/с. В редких событиях оно оставалось выше 30 к/с: 44 к/с, 50 к/с и 52 к/с.
Довольно плохо шёл шутер Metro Exodus при 1080p и настройках Extreme: среднее количество кадров - 30 к/с, 35 к/с и 38 к/с, а в редких событиях - 26 к/с, 29 к/с и 31 к/с.
Лучше всего шла на ноутбуках игра Rainbow Six Siege. С настройками графики «Ультра» и 1080p средняя производительность достигала 198 к/с, 246 к/с и 294 к/с при TDP 80 Вт, 100 Вт и 130 Вт соответственно. Значения в редких событиях тоже были высокими: 135 к/с, 173 к/с и 221 к/с.
В Battlefield V результаты по производительности оказались также выше, чем в других играх. Запускалась она в 1080p при ультра-настройках. Среднее число кадров здесь составило 94 к/с, 112 к/с и 123 к/с. В редких же событиях быстродействие снижалось до 61 к/с, 89 к/с и 96 к/с соответственно. Примерно то же самое о работе видеокарт можно сказать и при игре в Shadow Of The Tomb Raider. В среднем значения производительности в ней были следующими: 93 к/с, 101 к/с и 109 к/с. В редких событиях они изменялись до 75 к/с, 83 к/с и 88 к/с. На уровне Battlefield V в плане быстродействия запускался проект Call Of Duty Warzone: на ультра-настройках в 1080p средние значения достигали 94 к/с, 109 к/с и 123 к/с соответственно, а в редких событиях - 69 к/с, 79 к/с и 87 к/с.
Последней запущенной игрой стала Borderlands 3. Здесь средняя производительность была выше 60 к/с: 63 к/с, 72 к/с, 76 к/с. В редких событиях она снижалась до 45 к/с, 54 к/с и 57 к/с.