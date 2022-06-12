Как правильно выбрать бюджетный ноутбук в 2022 году

Как правильно выбрать бюджетный ноутбук в 2022 годуИ на какие характеристики нужно обращать внимание
Эксперт YouTube-канала «ТехноМакс» назвал характеристики, на которые нужно обращать внимание при выборе бюджетной модели ноутбука в 2022 году. Кроме того, специалист перечислил наиболее удачные недорогие лэптопы на сегодняшний день.
Прежде всего, ведущий дал несколько советов, связанных с выбором ноутбуков в этом году. Поскольку некоторые производители ушли из России, то он советует отказаться от покупки моделей таких фирм, как HP и Dell, так как в сервисных центрах при их поломке сейчас вам ничем не помогут. Также не стоит брать лэптопы стоимостью до 30 тысяч рублей, иначе вы получите очень медленные устройства, на которых невозможно работать.
Ноутбуки за 30-40 тысяч рублей при этом будут оснащены процессорами AMD Ryzen 3 3250U, Intel Pentium Gold 7505, за 40-45 тысяч - Core i3-10110U, Core i3-1005G1, Core i3-1115G4, Core i3-1125G4, Core i5-1035G1, Ryzen 3 5300U, за 45-50 тысяч - Core i7-1065G7, Core i5-1135G7, Ryzen 5 5500U.
Что касается объёма оперативной памяти, то оптимальным будет 8 ГБ. При этом важно, чтобы ноутбук имел возможность расширения памяти, то есть установки второго модуля. Разница в играх при переходе с 8 ГБ на 16 ГБ ОЗУ составит примерно треть.
О простом жёстком диске (HDD) стоит забыть, отмечает эксперт. При этом лучше всего будет взять модель с SSD объёмом 512 ГБ.
Видеокарты нужно выбирать только интегрированные, а от дискретной графики необходимо отказаться.
Самым популярным размером дисплея среди бюджетных лэптопов считается 14 дюймов. Такая диагональ подойдёт, если вы часто берёте устройство с собой. Если же большую часть времени ноутбук будет стоять на столе, то лучше сделать выбор в пользу 15-17 дюймов. Кроме того, ведущий подчеркнул, что ни в коем случае нельзя выбирать модель с экраном, имеющим разрешение меньше Full HD. Из типов дисплея оптимальным будет IPS.
Также специалист порекомендовал покупать ноутбук без операционной системы.
Из наиболее подходящих линеек лэптопов для покупки в 2022 году блогер назвал Asus Laptop 14 и 15, Lenovo IdeaPad 3 и 5, Acer Aspire 3 и 5, Acer Swift 3, Asus Vivobook 14, Huawei MateBook D 15, Honor Magicbook X14.