Как правильно выбрать бюджетный ноутбук в 2022 году

Эксперт YouTube-канала «ТехноМакс» назвал характеристики, на которые нужно обращать внимание при выборе бюджетной модели ноутбука в 2022 году. Кроме того, специалист перечислил наиболее удачные недорогие лэптопы на сегодняшний день.

Прежде всего, ведущий дал несколько советов, связанных с выбором ноутбуков в этом году. Поскольку некоторые производители ушли из России, то он советует отказаться от покупки моделей таких фирм, как HP и Dell, так как в сервисных центрах при их поломке сейчас вам ничем не помогут. Также не стоит брать лэптопы стоимостью до 30 тысяч рублей, иначе вы получите очень медленные устройства, на которых невозможно работать.

Ноутбуки за 30-40 тысяч рублей при этом будут оснащены процессорами AMD Ryzen 3 3250U, Intel Pentium Gold 7505, за 40-45 тысяч - Core i3-10110U, Core i3-1005G1, Core i3-1115G4, Core i3-1125G4, Core i5-1035G1, Ryzen 3 5300U, за 45-50 тысяч - Core i7-1065G7, Core i5-1135G7, Ryzen 5 5500U.