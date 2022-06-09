Как правильно выбрать компактный быстрый ноутбук с хорошей автономностью

Как правильно выбрать компактный быстрый ноутбук с хорошей автономностьюОбъясняет эксперт
Сегодня всё большую популярность набирают ультрабуки. Это компактные и быстрые устройства, которые удобно взять с собой куда угодно. Но важно уметь правильно выбрать подходящую модель. Вот на какие пункты стоит обращать внимание, по мнению эксперта YouTube-канала «Мой Компьютер».
Когда-то при выборе ультрабука пользователь получал лёгкое устройство с хорошим экраном. На сегодняшний день ситуация изменилась, поэтому нужно смотреть уже на другие характеристики.
- Универсальность. Важно наличие порта USB-С с возможностью зарядки. Именно он считается универсальным, поскольку даёт возможность подключать к ноутбуку и планшеты, и смартфоны, и другие устройства. К тому же ультрабук сам по себе очень компактный, поэтому его часто берут с собой в поездки.
- Качественный дисплей. Однозначно лучше не приобретать ноутбук с IPS-матрицей. Смотреть нужно на цветовой охват устройства (он должен составлять минимум 70 % NTSC либо 100 % SRGB), яркость (если собираетесь работать на улице, то она должна быть хотя бы 400 кд/м). Также необходимо отказаться от экранов с частотой обновления 90-120 Гц, так как они только сократят время работы ультрабука. То же самое касается разрешения 4К.
При этом разница между UHD и FHD на самом деле будет минимальной. То есть вам для работы вполне хватит и последнего.
- Производительность. На сегодняшний день актуальным минимумом считается Intel Core 10-го поколения с индексом G и Ryzen на Zen 2. Прирост их ядерной производительности по сравнению с предшествующими моделями составляет 20 процентов. Специалист также рекомендует отказаться от покупки процессоров вроде Core i3, поскольку у них всего два ядра, а они не дают никакого запаса на будущее. Имеет смысл забыть и о дискретных видеокартах, добавляет ведущий.
- ОЗУ и накопитель. Эксперт отмечает, что абсолютно во всех ультрабуках вы найдёте необходимый для интегрированной графики двухканальный режим работы памяти.
- Аккумулятор. Большую роль играет при выборе ультрабука ёмкость аккумулятора. Необходимо выбирать модели с ёмкостью не менее чем 55-60 Втч. Это даст возможность спокойно работать без подзарядки в течение 6-7 часов.
Есть ещё несколько важных нюансов, касающихся компактных ноутбуков. Нужно быть готовым при покупке такой модели к плохим динамикам (исключение - Huawei и Apple, а в остальных случаях придётся покупать дополнительно портативную колонку), отсутствию некоторых портов (например, HDMI или Jack 3,5).