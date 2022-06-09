Как правильно выбрать компактный быстрый ноутбук с хорошей автономностью

Сегодня всё большую популярность набирают ультрабуки. Это компактные и быстрые устройства, которые удобно взять с собой куда угодно. Но важно уметь правильно выбрать подходящую модель. Вот на какие пункты стоит обращать внимание, по мнению эксперта YouTube-канала «Мой Компьютер».

Когда-то при выборе ультрабука пользователь получал лёгкое устройство с хорошим экраном. На сегодняшний день ситуация изменилась, поэтому нужно смотреть уже на другие характеристики.

Универсальность. Важно наличие порта USB-С с возможностью зарядки. Именно он считается универсальным, поскольку даёт возможность подключать к ноутбуку и планшеты, и смартфоны, и другие устройства. К тому же ультрабук сам по себе очень компактный, поэтому его часто берут с собой в поездки.

Качественный дисплей. Однозначно лучше не приобретать ноутбук с IPS-матрицей. Смотреть нужно на цветовой охват устройства (он должен составлять минимум 70 % NTSC либо 100 % SRGB), яркость (если собираетесь работать на улице, то она должна быть хотя бы 400 кд/м). Также необходимо отказаться от экранов с частотой обновления 90-120 Гц, так как они только сократят время работы ультрабука. То же самое касается разрешения 4К.

При этом разница между UHD и FHD на самом деле будет минимальной. То есть вам для работы вполне хватит и последнего.