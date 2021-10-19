Как работают игры на бюджетном ноутбуке Lenovo за 35 тысяч рублей

Ведущий канала «Хороший выбор!» Максим Тихончук выяснил, какие игры способен «потянуть» ноутбук Lenovo IdeaPad 3. Эксперт признался, что аппарат смог его приятно удивить.

Игра World of Tanks запустилась на низких настройках графики. В основном число кадров состояло больше 90 и в целом этот проект шёл плавно.

В Overwatch можно сражаться со стабильными 60 к/с в разрешении 720p. При этом даже снижение масштаба рендера на 50 процентов не улучшило ситуацию.

А что действительно удивило ведущего, так это запуск GTA 5, хоть и с низкими параметрами графики. Средняя производительность здесь составила 30-35 к/с.

Ещё одна игра - Doom (2016) - в 720p и на минимальных настройках идёт с 30 к/с. «Проседаний» кадров в процессе её прохождения эксперт не заметил. При увеличение разрешения до 900p и снижении масштаба рендера до 50 процентов производительность улучшилась на пару кадров. Однако играть в этом случае уже не так комфортно из-за менее чёткой картинки.

В более подходящем по требованиям Left 4 Dead 2 автор установил разрешение 900p с двукратным сглаживанием и со средними настройками. С подобным набором частота кадров была стабильно 60-80 к/с и играть было вполне комфортно.