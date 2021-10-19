Как работают игры на бюджетном ноутбуке Lenovo за 35 тысяч рублей

Как работают игры на бюджетном ноутбуке Lenovo за 35 тысяч рублейОн базируется на двухъядерном процессоре Ryzen 3 3250U с 8ГБ оперативной памяти и 256ГБ на SSD
Ведущий канала «Хороший выбор!» Максим Тихончук выяснил, какие игры способен «потянуть» ноутбук Lenovo IdeaPad 3. Эксперт признался, что аппарат смог его приятно удивить.
Игра World of Tanks запустилась на низких настройках графики. В основном число кадров состояло больше 90 и в целом этот проект шёл плавно.
В Overwatch можно сражаться со стабильными 60 к/с в разрешении 720p. При этом даже снижение масштаба рендера на 50 процентов не улучшило ситуацию.
А что действительно удивило ведущего, так это запуск GTA 5, хоть и с низкими параметрами графики. Средняя производительность здесь составила 30-35 к/с.
Ещё одна игра - Doom (2016) - в 720p и на минимальных настройках идёт с 30 к/с. «Проседаний» кадров в процессе её прохождения эксперт не заметил. При увеличение разрешения до 900p и снижении масштаба рендера до 50 процентов производительность улучшилась на пару кадров. Однако играть в этом случае уже не так комфортно из-за менее чёткой картинки.
В более подходящем по требованиям Left 4 Dead 2 автор установил разрешение 900p с двукратным сглаживанием и со средними настройками. С подобным набором частота кадров была стабильно 60-80 к/с и играть было вполне комфортно.
Skyrim запускался в разрешении 720p и при средних параметрах графики. В целом добиться производительности 60 к/с здесь можно. А вот в 900p «проседания» кадров до 40 становятся довольно заметными.
Неплохо шла и Cilivization VI. Запустилась она в 900p с минимальными настройками. Правда, в среднем частота кадров была здесь немного ниже 40 к/с, но играть в неё как в пошаговую стратегию было можно.
В Dawn of War - Soulstorm при 900p и максимальных настройках быстродействие было в среднем 60 к/с. Правда, временами «просадки» кадров случались.
Последний протестированный проект - Assassin's Creed IV: Black Flag. В 720p и с высокими настройками средняя производительность составила около 30-35 к/с.
В целом, по словам Максима, ноутбук в играх с точки зрения мощности напоминает консоли PlayStation 3 и Nintendo Switch с разницей лишь в работе системы. При этом Lenovo IdeaPad 3 можно использовать и для рабочих, учебных задач.