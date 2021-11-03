Как работают игры на самом дорогом Apple MacBook Pro с процессором M1 Max

Игра CS:GO в разрешении 3024×1890 пикселей шла со впечатляющими 97 к/с. А вот в более сложной в графическом плане Cities Skylines частота кадров в 3К на высоких настройках составила в среднем 30-40 к/с.

Hitman на средне-высоких настройках и в 3К запускается с FPS в районе 60 к/с. Картинка получается довольно чёткая, идёт всё плавно. И это впечатляет, так как MacBook Pro нельзя назвать игровым ноутбуком. Наконец, Civilization VI шла с 40 к/с.