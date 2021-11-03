Как работают игры на самом дорогом Apple MacBook Pro с процессором M1 Max

Как работают игры на самом дорогом Apple MacBook Pro с процессором M1 MaxПроверил техноблогер
Ведущий Luke Miani проверил работу 14-дюймового Apple MacBook Pro (2021) в базовой конфигурации. Он оснащён чипом M1 Max, 24-ядерным графическим процессором, 32 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ хранилища.
В Final Cut Pro (Render) процессор оказался всего на три секунды быстрее M1 Pro с 16 ГБ ОЗУ и на несколько секунд медленнее 16-дюймовой версии Pro на M1 Max с 32 ядрами и 64 ГБ оперативки. В Final Cut Pro (Export) все модели точно так же имели разницу в результатах лишь в несколько секунд. В некоторых других подобных тестах отрыв был виден сильнее: например, в Geekbench Compute он составлял 1000 баллов между ноутбуками с 16-ядерным, 24-ядерным и 32-ядерным GPU. Во всех случаях MacBook Pro 14" с 32 ГБ ОЗУ и 24 ядрами по результатам оказывался посередине.
Из игр для проведения тестирования блогер взял Shadow of the Tomb Raider, CS:GO, Cities Skylines, Hitman, Civilization VI.
В Shadow of the Tomb Raider Apple MacBook Pro на M1 Max, как ни странно, показал лучшую среднюю производительность, чем 14-дюймовый MacBook Pro c M1 Pro: 77 к/с против 55 к/с. В то же время у 16-дюймового MacBook Pro на M1 Max это 97 к/с. Встречаются при этом небольшие графические артефакты.
Игра CS:GO в разрешении 3024×1890 пикселей шла со впечатляющими 97 к/с. А вот в более сложной в графическом плане Cities Skylines частота кадров в 3К на высоких настройках составила в среднем 30-40 к/с.
Hitman на средне-высоких настройках и в 3К запускается с FPS в районе 60 к/с. Картинка получается довольно чёткая, идёт всё плавно. И это впечатляет, так как MacBook Pro нельзя назвать игровым ноутбуком. Наконец, Civilization VI шла с 40 к/с.