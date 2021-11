Как работают игры на самом дорогом Apple MacBook Pro с процессором M1 Max

Из игр для проведения тестирования блогер взял Shadow of the Tomb Raider, CS:GO, Cities Skylines, Hitman, Civilization VI.

В Shadow of the Tomb Raider Apple MacBook Pro на M1 Max, как ни странно, показал лучшую среднюю производительность, чем 14-дюймовый MacBook Pro c M1 Pro: 77 к/с против 55 к/с. В то же время у 16-дюймового MacBook Pro на M1 Max это 97 к/с. Встречаются при этом небольшие графические артефакты.