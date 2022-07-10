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Как спасти ноутбук, если вы на него что-нибудь пролили

Объясняет специалист
Многие ставили напитки и еду около настольного компьютера или ноутбука. Но если стационарному ПК ущерб от случайно попавшей на клавиатуру жидкости будет нанесён небольшой, то с ноутбуком всё не так.
Как спасти ноутбук, если вы на него что-нибудь пролили

Если вы вдруг случайно пролили на ноутбук чай или другую жидкость, то вот что стоит и что не стоит делать в этом случае, по мнению пользователя iXBT.com.

  1. От способа с рисом нужно однозначно отказаться. Это лишь отнимет время.

  2. Первым делом нужно полностью выключить ноутбук. То есть шнур необходимо вытащить из розетки, а батарею - достать. Если к лэптопу были подключены и другие устройства, то их необходимо достать или отключить (например, флешка, принтер).

  3. Далее на клавиатуру надо постелить бумажные салфетки или же тонкое полотенце. После этого - закрыть ноутбук, перевернуть его. Это позволит не дать попавшей внутрь воде распространиться по устройству.

  4. В таком перевёрнутом состоянии можно вновь открыть ноутбук. Если вы увидите ещё капли, то их нужно аккуратно стереть.

Как спасти ноутбук, если вы на него что-нибудь пролили

  1. Откажитесь от сушки ноутбука феном.

  2. Не включайте лэптоп.

  3. Если на ноутбук попала обычная вода, то вероятность спасти его высока. А вот с алкоголем, колой или соком всё может быть серьёзней, тем более что в этом случае нужно отключить устройство от розетки и слегка промыть его водой.

  4. В любом случае ноутбук придётся нести в сервисный центр.

  5. Если вы не можете отнести лэптоп в сервис, то проделайте всё вышеописанное, а затем оставьте устройство в сухом и тёплом месте как минимум на 24 часа. После этого вы можете попробовать включить ноутбук.

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