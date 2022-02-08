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Как выбрать планшет: пять критериев

О них рассказывает пользователь iXBT.com
На сегодняшний день выпускается множество планшетов, в том числе известными компаниями вроде Apple, Samsung. Выбор между существующими моделями может быть сделать очень непросто. О том, на что необходимо обратить внимание при покупке, - в материале.
Как выбрать планшет: пять критериев

Планшет в своём современном виде появился лишь в 2010 году. Этому поспособствовала компания Apple.

Вообще планшет, по мнению автора, может считаться устройством, которое должно быть у каждого. Он позволяет облегчить выполнение некоторых задач, к тому же размер у него меньше, чем у ноутбука, и в целом пользоваться им довольно просто.

Сделать выбор в пользу одной из моделей может быть сложно, так как на рынке существует множество вариантов таких устройств. Ниже - основные пункты, на которые следует обратить в первую очередь внимание, если вы хотите приобрести подобный девайс.

  1. Диагональ экрана. Здесь всё зависит от назначения планшета. 7-дюймовое устройство можно использовать для чтения книг или для игр. Лучше всего подобный покупать для ребёнка.

Планшет с 8-дюймовым экраном можно применять для решения практически любых задач. В том числе и для работы в браузере, с различными файлами. Однако фильмы на таком устройстве комфортно смотреть не получится.

Если необходимо работать в графических редакторах, что-то печатать, то лучше взять планшет с экраном в 9,7 дюйма. В то же время такой вариант не подойдёт для любителей экшн-игр.

Наконец, если планируется использовать планшет стационарно, то стоит остановить выбор на гаджете с диагональю 10 дюймов и больше.

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  1. Операционная система. Самыми популярными операционными системами являются iOS, Windows, Android.

Устройства на Windows понадобятся тем, кто при к этой операционной системе при работе на компьютере или ноутбуке. На такой планшет можно будет устанавливать разные компьютерные программы. Однако на запуск и загрузку системы будет тратиться времени больше, чем при других ОС.

ОС Android будет полезна тем, кто работает с множеством приложений. При этом часто появляются обновления системы, а сами приложения можно загружать с разных ресурсов, а не только из Google Play. В то же время нет гарантии, что Android-приложения окажутся совместимы с тем или иным устройством.

На iOS нет поддержки Flash, но при этом данная операционная система отличается наличием большого количества приложений и дизайном.

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  1. Оперативная память. Для самых простых задач вроде набора текста или запуска нетребовательных игр хватит и 2 ГБ. Для просмотра фильмов, воспроизведения музыки, прохождения более «тяжёлых» игр понадобится 4-5 ГБ. Для почти всех возможных задач подойдут планшеты с объёмом ОЗУ в 32 ГБ.

Также может быть важна поддержка планшетом карт памяти. Поэтому нужно обратить внимание на наличие слота для этого.

  1. Ёмкость аккумулятора. Если пользователь собирается смотреть в поездках фильмы, то есть смысл брать батарею в 7000 мА/ч (она установлена во многих планшетах с диагональю в 9,7 дюйма). В целом же если не сильно нагружать устройство и пользоваться им только по работе, то хватает его обычно на день.
  1. Тактовая частота процессора и число ядер. Чем большее количество ядер указано в характеристиках, тем быстрее будет работать планшет. Процессор с двумя ядрами и низкой тактовой частотой станет хорошим решением для пожилых людей или для тех, кому гаджет нужен лишь для соцсетей или прохождения простых флеш-игр.
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К названным выше пользователь добавляет ещё несколько важных параметров. Это поддержка различных способов подключения к интернету (Wi-Fi, 4G и пр.), производительность, объём оперативной памяти, особенности матрицы экрана (AMOLED, IPS, TN). Для некоторых могут оказаться важны и дополнительные детали вроде материала корпуса, динамиков и пр.

Также автор советует выбирать модель планшета из дорогих девайсов, так как дешёвый вариант станет просто аналогом хорошего смартфона.

Источник: iXBT.com
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