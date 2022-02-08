Как выбрать планшет: пять критериев

Планшет в своём современном виде появился лишь в 2010 году. Этому поспособствовала компания Apple.

Вообще планшет, по мнению автора, может считаться устройством, которое должно быть у каждого. Он позволяет облегчить выполнение некоторых задач, к тому же размер у него меньше, чем у ноутбука, и в целом пользоваться им довольно просто.

Сделать выбор в пользу одной из моделей может быть сложно, так как на рынке существует множество вариантов таких устройств. Ниже - основные пункты, на которые следует обратить в первую очередь внимание, если вы хотите приобрести подобный девайс.

Диагональ экрана. Здесь всё зависит от назначения планшета. 7-дюймовое устройство можно использовать для чтения книг или для игр. Лучше всего подобный покупать для ребёнка.

Планшет с 8-дюймовым экраном можно применять для решения практически любых задач. В том числе и для работы в браузере, с различными файлами. Однако фильмы на таком устройстве комфортно смотреть не получится.

Если необходимо работать в графических редакторах, что-то печатать, то лучше взять планшет с экраном в 9,7 дюйма. В то же время такой вариант не подойдёт для любителей экшн-игр.

Наконец, если планируется использовать планшет стационарно, то стоит остановить выбор на гаджете с диагональю 10 дюймов и больше.