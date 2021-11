Какая видеокарта лучше для ноутбука: RTX 3050 Ti, RX 5500M или GTX 1650 Ti

Ведущий канала LOW FPS Gaming протестировал в игровых проектах три видеокарты с различным индексом TDP: 75 Вт (RTX 3050 Ti), 50 Вт (RX 5500M, GTX 1650 Ti). В этом тестировании приняли участие 10 игр: Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, GTA V, Call Of Duty Warzone, Assassin's Creed Valhalla, Battlefield V, Metro Exodus, Shadow Of The Tomb Raider, Fortnite, Borderlands 3. Все они запускались в 1080p на высоких или ультра-настройках.

В Red Dead Redemption 2 лучшие результаты демонстрирует RTX 3050 Ti: в среднем число кадров составляет у этой модели 31 к/с, а значение в редких событиях - 24 к/с. Немного хуже оказываются RX 5500M и GTX 1650 Ti с 27 к/с и 23 к/с в среднем, а также 20 к/с и 18 к/с в редких событиях.

Чуть лучше в целом количество кадров оказывается в Cyberpunk 2077. Здесь первое место всё так же достаётся RTX 3050 Ti, однако среднее число кадров уже становится 35 к/с, а в редких событиях опускается до 29 к/с. У RX 5500M и GTX 1650 Ti в среднем FPS составляет 30 к/с и 27 к/с, а в редких событиях - 25 к/с и 23 к/с.

В GTA V средняя производительность во всех трёх случаях колеблется в районе 55-60 к/с: так, у RTX 3050 Ti она составляет 61 к/с, а у RX 5500M и GTX 1650 Ti - 56 к/с и 55 к/с. В редких событиях частота кадров снижается до 44 к/с, 42 к/с и 39 к/с соответственно. Примерно на том же уровне находятся значения быстродействия в проекте Assassin's Creed Valhalla: в среднем это 67 к/с (RTX 3050 Ti), 57 к/с (RX 5500M), 55 к/с (GTX 1650 Ti), а в редких событиях - 49 к/с, 37 к/с и 40 к/с. Ещё одна игра, где видеокарты показали схожие результаты, - Borderlands 3: у RTX 3050 Ti это 65 к/с, у RX 5500M - 51 к/с, а у GTX 1650 Ti - 47 к/с. В редких событиях частота кадров опускалась до 48 к/с, 33 к/с и 34 к/с.

70 к/с в среднем показывает RTX 3050 Ti в Call Of Duty Warzone, в то время как RX 5500M и GTX 1650 Ti - 59 к/с и 52 к/с. В редких событиях результаты следующие: 49 к/с, 42 к/с, 39 к/с. Немного выше производительность оказывается в Battlefield V: 79 к/с, 62 к/с и 58 к/с в среднем и 58 к/с, 39 к/с и 41 к/с в редких событиях.