Какие модели iPad стоит покупать на 2025 год

Всего в тестировании участвовали iPad mini 7, iPad 10, M2 iPad Air 11″, M4 iPad Pro 11″ и M4 iPad Pro 13″. Но какие из них сейчас имеет смысл брать? С их результатами в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.

iPad 10 — вполне приличный планшет за довольно низкую цену. Да, у него нет лучшего дисплея, крутого чипа, но для детей и подростков его будет более чем достаточно. На нём можно играть, сидеть в интернете, смотреть видео и пр. Также вы можете купить эту модель для работы и подключить к ней клавиатуру.

iPad mini 7 — это новая модель. С этим планшетом вы получите в два раза больше памяти, чем на iPad 10. Это 128 ГБ. Этот iPad очень компактный и удобный, идеально подходит для игр. Может понадобиться тем, у кого уже есть ноутбук для рабочих задач и нужен именно планшет для развлечений. У iPad mini 7 есть поддержка ИИ, более мощный процессор, чем у iPad 10.