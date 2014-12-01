Какие модели iPad стоит покупать в конце 2025 г.

Всего ведущий YouTube-канала The Tech Chap рассмотрел следующие модели: iPad A16, iPad Mini 7 A17 Pro, iPad Air M3 11", Air M3 13", iPad Pro M5 11", Pro M5 13".

В целом для большинства людей лучшим вариантом станет iPad на А16. Он закроет практически все ваши потребности. Из минусов у него только менее качественный дисплей, отсутствие ИИ от Apple, меньшая мощность среди всех остальных планшетов.

iPad Mini 7 подойдёт тем, кто хочет маленький планшет. Но в остальных случаях брать его нет смысла.