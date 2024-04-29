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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 29 апреля 2024, 10:30
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Какие ноутбуки Apple MacBook стоит покупать или избегать в 2024 г.

Вот на что конкретно нужно обращать внимание при выборе
Названы лучшие и худшие ноутбуки Apple MacBook для покупки в 2024 г. На YouTube-канале Max Tech рассказали, какие модели MacBook сейчас можно брать, а от каких лучше совсем отказаться.

По мнению эксперта YouTube-канала, из всех существующих моделей MacBook лучший вариант для вложения — это MacBook Pro на М3. Он предлагает невероятные функции: Mini-LED дисплей с частотой обновления 120 Гц, дополнительные порты (для SD-карты, HDMI). Однако по соотношению цены и производительности это худший вариант.

Если же у вас есть дополнительные деньги, то рассмотрите 15-дюймовую модель MacBook Pro на M3 Pro. Вы получите огромный прирост производительности и увеличенный до 18 ГБ объём оперативной памяти, 512 ГБ постоянной памяти по сравнению с MacBook Pro на М3.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Max Tech

Если для вас важна максимальная производительность, то берите 16-дюймовый MacBook Pro на M3 Max. Он почти такой же мощный, как M2 Ultra Max Studio.

Если вы готовы пожертвовать производительностью и не обращать внимание на шум от работы, то можете обратить внимание и на 14-дюймовую модель MacBook Pro на M3 Max.