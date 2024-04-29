Какие ноутбуки Apple MacBook стоит покупать или избегать в 2024 г.

По мнению эксперта YouTube-канала, из всех существующих моделей MacBook лучший вариант для вложения — это MacBook Pro на М3. Он предлагает невероятные функции: Mini-LED дисплей с частотой обновления 120 Гц, дополнительные порты (для SD-карты, HDMI). Однако по соотношению цены и производительности это худший вариант.

Если же у вас есть дополнительные деньги, то рассмотрите 15-дюймовую модель MacBook Pro на M3 Pro. Вы получите огромный прирост производительности и увеличенный до 18 ГБ объём оперативной памяти, 512 ГБ постоянной памяти по сравнению с MacBook Pro на М3.