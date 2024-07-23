Какой iPad стоит покупать в 2024 г.

Что касается iPad Air на М2, то у него улучшенная камера, новый чип, поддержка нового Pencil Pro. К нему можно подключать клавиатуру и работать с ней. Доступны варианты планшета с дисплеем 11 и 13 дюймов.

Наконец, iPad Pro на М4 — это лучший и самый дорогой планшет. Правда, эксперт считает, что цена на него завышена. Если для вас деньги не проблема, то можете взять его. Но будьте готовы им пользоваться минимум 5 лет. А ещё вместе с клавиатурой этот планшет стоит дороже MacBook.

Вместе с тем iPad 9 уже настолько устарел, что лучше его не брать вообще. Результаты тестирования планшетов вы можете увидеть выше на изображениях.