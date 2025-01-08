Какой MacBook стоит покупать в 2025 г.

Вывод

MacBook Air стоит брать тем, для кого важнее не производительность, а портативность. При этом эксперт советует подождать, пока выйдут модели Air на М4, и тогда покупать, если вы хотите получить и производительность, и все новые функции. Если же для вас мощность ноутбука не важна, то рассмотрите модель на М2 с 16 ГБ оперативной памяти. Правда, у вас всё равно не будет лучшего набора разных портов, как у старших версии, и лучшего экрана.

Если вас волнует качество дисплея у ноутбука, покупайте M4 MacBook Pro. У него есть все новейшие функции, а также крутой экран и много портов. Однако если вы добавите ещё немного денег, то сможете взять MacBook Pro на М4 Pro, который имеет порты Thunderbolt 5 и очень высокую производительность. Эта модель предназначена для людей, которые постоянно используют ноутбук для программирования, редактирования фото.

А вот MacBook Pro на М4 Maх брать имеет смысл лишь по нескольким причинам. Во-первых, если вы собираетесь много играть. во-вторых, если вы занимаетесь 3D-графикой. Если для вас ни то, ни другое не имеет особого значения, то не покупайте MacBook на этом чипе. Большинству людей он просто не нужен.