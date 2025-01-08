Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 08 января 2025, 12:00
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Какой MacBook стоит покупать в 2025 г.

Большинству будет достаточно моделей с М4 или М4 Pro
Перечислены лучшие ноутбуки MacBook для покупки в 2025 г. Эксперт YouTube-канала Max Tech рассказал, какие модели MacBook сейчас имеет смысл брать, а от каких лучше отказаться.
Какой MacBook стоит покупать в 2025 г.
© Max Tech

В одном из выпусков на YouTube-канале Max Tech сравнили по характеристикам и в работе MacBook Air 13″ на М2, Air 13″ на М3, Pro 14″ на М4, Pro 14″ на M4 Pro и Pro 16″ на М4 Max.

С результатами их тестирования в различных программах вы можете ознакомиться ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Max Tech

Вывод

MacBook Air стоит брать тем, для кого важнее не производительность, а портативность. При этом эксперт советует подождать, пока выйдут модели Air на М4, и тогда покупать, если вы хотите получить и производительность, и все новые функции. Если же для вас мощность ноутбука не важна, то рассмотрите модель на М2 с 16 ГБ оперативной памяти. Правда, у вас всё равно не будет лучшего набора разных портов, как у старших версии, и лучшего экрана.

Если вас волнует качество дисплея у ноутбука, покупайте M4 MacBook Pro. У него есть все новейшие функции, а также крутой экран и много портов. Однако если вы добавите ещё немного денег, то сможете взять MacBook Pro на М4 Pro, который имеет порты Thunderbolt 5 и очень высокую производительность. Эта модель предназначена для людей, которые постоянно используют ноутбук для программирования, редактирования фото.

А вот MacBook Pro на М4 Maх брать имеет смысл лишь по нескольким причинам. Во-первых, если вы собираетесь много играть. во-вторых, если вы занимаетесь 3D-графикой. Если для вас ни то, ни другое не имеет особого значения, то не покупайте MacBook на этом чипе. Большинству людей он просто не нужен.

Источник: Max Tech
Автор:Валерия Филимонова
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