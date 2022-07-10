Какой планшет купить до 20 тысяч рублей: сравнение новых моделей Samsung и Realme

Прежде всего ведущий YouTube-канала «Не шарю!» отметил, что скорость зарядки у планшета Galaxy Tab A8 из-за блока питания всего в 7,5 Вт намного меньше, чем у Realme Pad с 18-ваттной зарядкой. За полчаса Samsung зарядился только на 9 процентов, а Realme - на 23 процента. Когда же эксперт поменял блок у Samsung на 15-ваттный, показатели стали равны (за то же время) 23 процента и 18 процентов соответственно.

Внешне планшеты практически идентичны. Только Samsung будет чуть больше по ширине (161,9 мм против 155,9 мм) и немного тяжелее (508 г против 440 г). Звучит, по мнению эксперта, немного лучше модель Realme Pad.

Несмотря на большую диагональ экрана, нельзя сказать, что есть заметная разница между Galaxy Tab A8 и Realme Pad при просмотре видео на YouTube или при прохождении игр. С другими характеристиками дисплеев вы можете ознакомиться ниже.