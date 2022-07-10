Какой планшет купить до 20 тысяч рублей: сравнение новых моделей Samsung и Realme

Какой планшет купить до 20 тысяч рублей: сравнение новых моделей Samsung и RealmeВ целом Realme Pad и Samsung Galaxy Tab A8 очень похожи
Прежде всего ведущий YouTube-канала «Не шарю!» отметил, что скорость зарядки у планшета Galaxy Tab A8 из-за блока питания всего в 7,5 Вт намного меньше, чем у Realme Pad с 18-ваттной зарядкой. За полчаса Samsung зарядился только на 9 процентов, а Realme - на 23 процента. Когда же эксперт поменял блок у Samsung на 15-ваттный, показатели стали равны (за то же время) 23 процента и 18 процентов соответственно.
Внешне планшеты практически идентичны. Только Samsung будет чуть больше по ширине (161,9 мм против 155,9 мм) и немного тяжелее (508 г против 440 г). Звучит, по мнению эксперта, немного лучше модель Realme Pad.
Несмотря на большую диагональ экрана, нельзя сказать, что есть заметная разница между Galaxy Tab A8 и Realme Pad при просмотре видео на YouTube или при прохождении игр. С другими характеристиками дисплеев вы можете ознакомиться ниже.
Есть один существенный недостаток у обоих устройств. Это расположение разъёма для наушников: он находится сбоку, в самом углу, из-за чего планшеты неудобно держать двумя руками, если пользоваться одновременно наушниками. Кроме того, фронтальная камера (и основная тоже) по качеству видеосъёмки и по углу обзора значительно лучше у Realme, а не у Samsung.
Что касается процессоров, то на Samsung стоит Unisoc Tiger T618, а на Realme - MediaTek Helio G80. Объём памяти в обоих случаев одинаковый: 4/64 ГБ. В тестах оба планшета показали близкие результаты. На практике же в производительности разница не ощущается, но немного сильнее греется при использовании Samsung. При этом Galaxy Tab A8 все приложения запускает чуть быстрее конкурента и держит больше приложений в оперативной памяти.
Ёмкость аккумуляторов у этих планшетов почти одинаковая. Она составляет 7100 мАч у Realme и 7040 мАч у Samsung. Автономность несколько отличается при этом: за час просмотра видео на YouTube Realme потерял 14 процентов, а Galaxy Tab A8 - 15 процентов, за час игры в Genshin Impact - 27 и 28 процентов соответственно.
Если говорить о фотографиях, то по качеству они тоже довольно схожи. Однако Realme вновь лучше, чем Samsung обрабатывает снимки. Они получаются более насыщенными и детализированными. Примеры фото - ниже.
Вывод
Эксперт заключил, что несмотря на то что диагональ экрана у планшета Samsung больше, это не даёт ему особых преимуществ перед Realme. Кроме того, более стабильно работает именно Realme. Выиграет последний планшет и по автономности, и по камерам, и по комплектации (блок зарядки в 18 Вт, тогда как у Galaxy Tab A8 в коробке - всего в 7,5 Вт).