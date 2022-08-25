Хорошие планшеты на Android — это Xiaomi, либо неадекватно дорогой Samsung? Есть ещё вариант…

В одном из выпусков YouTube-канала «Польза NET» ведущий перечислил все плюсы и минусы Oppo Pad и объяснил, почему этот планшет вполне может заменить модели Xiaomi и Samsung.

Вместе с Oppo Pad в комплекте идёт блок питания мощностью в 33 Вт, кабель USB-C, краткое руководство. На планшете сразу же установлены Google-сервисы, поэтому пользоваться им можно без проблем. Оперативной памяти здесь 6 или 8 ГБ, постоянной - 128/256 ГБ.

Держать в руках планшет удобно. Правда, печатать в вертикальном положении, конечно, будет не так уже комфортно. В целом же по эргономике и по качеству сборки планшет отличный, отмечает эксперт.

Оснащено устройство четырьмя стереодинамиками. Также здесь есть поддержка Dolby Atmos/Hi-Res Audio. При этом разъёма для гарнитуры нет, и расширить память при помощи карты памяти нельзя.

Экран у модели имеет диагональ 11 дюймов. Рамки у дисплея симметричные и небольшие - 7 мм. Плотность пикселей составляет 276 ppi, и, по словам ведущего, это всё же мало. Яркости дисплея для пользования устройством на солнце немного не хватает. То есть работать на нём можно, но это будет тяжело. Частота обновления экрана здесь 120 Гц, тач - 180 Гц. В целом цветопередача у дисплея хорошая.

Что касается процессора, то на Oppo Pad установлен Qualcomm Snapdragon 870. Графический процессор здесь - Adreno 650. Работает всё плавно и без подвисаний.

Отличается Oppo Pad также поддержкой фирменного стилуса и клавиатуры. При этом у планшета нет NFC-модуля, GPS. Все замеры вы можете увидеть ниже.