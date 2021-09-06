Китайцы начали вытаскивать видеокарты из ноутбуков и продавать их в корпусе моделей для настольных компьютеров

На вопрос о том, где берут такие чипы видеокарт, ведущий отвечает: их не закупают, это запчасти б/у. Детали ноутбуков можно выкупить на специальном аукционе, например, причём сразу несколько десятков штук. Кроме того, как подчеркнул Сергей, для допуска на такие аукционы необходимо особое приглашение.

Китайцы, продолжает эксперт, закупают подобные видеокарты, выпаивают оттуда чипы, а затем создают на их базе видеокарту для настольного ПК. Встречаются такие готовые продукты на AliExpress. В России в основном подобные запчасти используются в сервисах по ремонту техники.

Также Сергей добавил, что уже в конце августа этого года в России вступил в силу запрет на госзакупки зарубежных комплектующих для ПК и самих ПК, В остальных случаях будет из всех вариантов по возможности выбираться отечественный продукт. Интересно в этом законе, по словам специалиста, то, что в составе российских ПК - иностранные запчасти. Но если в нём определённое число российских компонентов, то он будет считаться российским.