Lenovo XiaoXin Pro 16" оказался одним из лучших ноутбуков для заказа из Китая

Lenovo XiaoXin Pro 16" оказался одним из лучших ноутбуков для заказа из КитаяОн же — IdeaPad 6 Pro на глобальном рынке
Lenovo XiaoXin Pro 16" работает на процессоре Intel Core 5 Ultra 125H с оперативной памятью 32 ГБ, накопителем 1 ТБ M.2 Pce-e 4.0 SSD, аккумулятором 84 Вт/ч, операционной системой Windows 11 Home. Приобреталась эта модель на Ozon за 80 тысяч рублей.
В комплекте с ноутбуком вы получите зарядку на 100 Вт. Из портов у модели есть USB-C 3.2 (полнофункциональный, поддерживает передачу питания и вывод видео), USB-C с поддержкой Thunderbolt 4/USB4, HDMI 2.1 (4К, 60 Гц), 2 порта USB-A 3.2 Gen1, Jack 3.5 (для наушников и гарнитуры), SD-кардридер.
Экран у ноутбука имеет диагональ 16 дюймов, матрицу IPS, частоту обновления 120 Гц. Соотношение сторон - 16:10. Яркость - 350 нит (по факту - даже 450 нит), цветовой охват - 100%.
Для монтажа 10-битных видео в 4К ноутбук, к сожалению, не подходит. В этом случае вам понадобится уже дискретная видеокарта.
Вывод
У Intel однозначно получился, по мнению эксперта, очень удачный мобильный процессор. В играх производительность у него сопоставима со встройкой от AMD.
Что касается самого ноутбука Lenovo, то у него самая адекватная цена с процессором Intel Core i5 Ultra. Также устройство сделано из хороших материалов, у него качественная сборка, нормальная клавиатура с подсветкой, большой и отзывчивый тачпад, большой и яркий экран, есть все необходимые порты, кардридер, большой аккумулятор.
Из недостатков модели можно назвать устаревший внешний вид (точнее, отсутствие изменений в дизайне линейки), громоздкость (касается 16-дюймовой версии), громкий тачпад, плохая автономность в играх и рабочих программах, запас громкости (его можно увеличить при помощи активации режима Dolby Atmos).