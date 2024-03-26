Lenovo XiaoXin Pro 16" оказался одним из лучших ноутбуков для заказа из Китая

Lenovo XiaoXin Pro 16" работает на процессоре Intel Core 5 Ultra 125H с оперативной памятью 32 ГБ, накопителем 1 ТБ M.2 Pce-e 4.0 SSD, аккумулятором 84 Вт/ч, операционной системой Windows 11 Home. Приобреталась эта модель на Ozon за 80 тысяч рублей.

В комплекте с ноутбуком вы получите зарядку на 100 Вт. Из портов у модели есть USB-C 3.2 (полнофункциональный, поддерживает передачу питания и вывод видео), USB-C с поддержкой Thunderbolt 4/USB4, HDMI 2.1 (4К, 60 Гц), 2 порта USB-A 3.2 Gen1, Jack 3.5 (для наушников и гарнитуры), SD-кардридер.

Экран у ноутбука имеет диагональ 16 дюймов, матрицу IPS, частоту обновления 120 Гц. Соотношение сторон - 16:10. Яркость - 350 нит (по факту - даже 450 нит), цветовой охват - 100%.