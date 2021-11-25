Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:38
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Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбыПо мнению экспертов портала Notebook Check
Издание Notebook Check поделилось подборкой десяти недорогих ноутбуков, которые без проблем справятся с любыми рабочими и учебными задачами.
Перечисленные ниже модели - оптимальны с точки зрения соотношения стоимости и качества. Они оснащены неплохими дисплеями, имеют достаточное количество разъёмов для комфортной работы.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами австрийского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Lenovo ThinkPad E14 Gen3. В этой модели установлен процессор Ryzen 5 5500U со встроенной графикой AMD Radeon RX Vega 7. Кроме того, есть твердотельный накопитель M.2 на 512 ГБ и дополнительный слот для M.2. Из других преимуществ устройства - тихая работа и качественная клавиатура, хорошая автономность, достойные динамики.
- Lenovo Yoga Slim 7. Имеет стильный тонкий корпус и работает на базе современного Intel Core i5-1135G7. Оперативной памяти объёмом 8 ГБ вполне хватит для выполнения рабочих задач. Ещё одним значительным преимуществом здесь является наличие множества разъёмов для подключения оборудования.
- Honor MagicBook 14. Установленный здесь процессор AMD Ryzen 5 4500U имеет 6 ядер и 12 потоков и достойно работает даже при значительных нагрузках. Кроме того, у ноутбука оснащён встроенной графикой AMD Radeon RX Vega 6, за счёт чего он обходит конкурентов Intel. Однако обнаружили эксперты у этой модели и недостатки: это низкий цветовой охват дисплея и плохая ремонтопригодность. Время работы составляет у ноутбука 14,5 часов.
- Lenovo ThinkBook 14 G2. Подойдёт больше всего фрилансерам, а также работникам среднего и малого бизнеса. Имеет быстрый процессор Intel Core i5-1135G7, хорошую клавиатуру и большое количество разъёмов для подключения других устройств.
- Lenovo ThinkBook 15 Gen2. Intel Core i5-1135G7 обеспечивает отличную производительность и стабильную работу. Добавился здесь разъём Thunderbolt 4, есть также свободный SSD-слот. К сожалению, модель не может похвастаться длительным временем работы, ярким экраном и хорошей цветопередачей.
- Samsung Galaxy Book. Предлагает пользователям хорошую производительность за счёт Intel Core i5-1135G7 и Intel Iris Xe GPU. ОЗУ имеет объём всего 8 ГБ, но этого должно большинству хватить, как и хранилища на 512 ГБ. Из других плюсов ноутбука - небольшой вес, прочный корпус, длительное время работы без подзарядки, яркий дисплей.
- Acer Aspire 5 A515. Поставляется с процессором Intel Tiger Lake, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Время работы ноутбука - всего 7 часов. Разработан он был больше для домашнего использования. Среди недостатков авторы отмечают отсутствие регулировки таймера подсветки клавиатуры, невозможность процессора Tiger Lake полностью реализовать свой потенциал.
- Dell Inspiron 15 3501. Доступный ноутбук начального уровня. Оснащён быстрым процессором Intel Core i7-1165G7. В то же время дисплей здесь имеет низкую яркость и контрастность, кардридер работает медленно, гарантия составляет всего 1 год.
- Lenovo V17. Станет хорошим выбором для пользователей, которые находятся в поиске простого офисного ноутбука. Благодаря Intel Core i3 при выполнении повседневных стандартных задач устройство будет работать быстро. Радует здесь и матовый IPS-дисплей.
- Samsung Galaxy Book Go. Предлагает достойную производительность по низкой цене. Модель оснащена прочным корпусом, бесшумной системой охлаждения, хорошей клавиатурой. Также ноутбук работает без подзарядки длительное время.
Источник: Notebook Check