Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы

Перечисленные ниже модели - оптимальны с точки зрения соотношения стоимости и качества. Они оснащены неплохими дисплеями, имеют достаточное количество разъёмов для комфортной работы.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами австрийского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.