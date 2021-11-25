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Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы

По мнению экспертов портала Notebook Check
Издание Notebook Check поделилось подборкой десяти недорогих ноутбуков, которые без проблем справятся с любыми рабочими и учебными задачами.
Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы

Перечисленные ниже модели - оптимальны с точки зрения соотношения стоимости и качества. Они оснащены неплохими дисплеями, имеют достаточное количество разъёмов для комфортной работы.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами австрийского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

  1. Lenovo ThinkPad E14 Gen3. В этой модели установлен процессор Ryzen 5 5500U со встроенной графикой AMD Radeon RX Vega 7. Кроме того, есть твердотельный накопитель M.2 на 512 ГБ и дополнительный слот для M.2. Из других преимуществ устройства - тихая работа и качественная клавиатура, хорошая автономность, достойные динамики.
Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы
  1. Lenovo Yoga Slim 7. Имеет стильный тонкий корпус и работает на базе современного Intel Core i5-1135G7. Оперативной памяти объёмом 8 ГБ вполне хватит для выполнения рабочих задач. Ещё одним значительным преимуществом здесь является наличие множества разъёмов для подключения оборудования.
Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы
  1. Honor MagicBook 14. Установленный здесь процессор AMD Ryzen 5 4500U имеет 6 ядер и 12 потоков и достойно работает даже при значительных нагрузках. Кроме того, у ноутбука оснащён встроенной графикой AMD Radeon RX Vega 6, за счёт чего он обходит конкурентов Intel. Однако обнаружили эксперты у этой модели и недостатки: это низкий цветовой охват дисплея и плохая ремонтопригодность. Время работы составляет у ноутбука 14,5 часов.
Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы
  1. Lenovo ThinkBook 14 G2. Подойдёт больше всего фрилансерам, а также работникам среднего и малого бизнеса. Имеет быстрый процессор Intel Core i5-1135G7, хорошую клавиатуру и большое количество разъёмов для подключения других устройств.
Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы
  1. Lenovo ThinkBook 15 Gen2. Intel Core i5-1135G7 обеспечивает отличную производительность и стабильную работу. Добавился здесь разъём Thunderbolt 4, есть также свободный SSD-слот. К сожалению, модель не может похвастаться длительным временем работы, ярким экраном и хорошей цветопередачей.
Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы
  1. Samsung Galaxy Book. Предлагает пользователям хорошую производительность за счёт Intel Core i5-1135G7 и Intel Iris Xe GPU. ОЗУ имеет объём всего 8 ГБ, но этого должно большинству хватить, как и хранилища на 512 ГБ. Из других плюсов ноутбука - небольшой вес, прочный корпус, длительное время работы без подзарядки, яркий дисплей.
Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы
  1. Acer Aspire 5 A515. Поставляется с процессором Intel Tiger Lake, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Время работы ноутбука - всего 7 часов. Разработан он был больше для домашнего использования. Среди недостатков авторы отмечают отсутствие регулировки таймера подсветки клавиатуры, невозможность процессора Tiger Lake полностью реализовать свой потенциал.
Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы
  1. Dell Inspiron 15 3501. Доступный ноутбук начального уровня. Оснащён быстрым процессором Intel Core i7-1165G7. В то же время дисплей здесь имеет низкую яркость и контрастность, кардридер работает медленно, гарантия составляет всего 1 год.
Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы
  1. Lenovo V17. Станет хорошим выбором для пользователей, которые находятся в поиске простого офисного ноутбука. Благодаря Intel Core i3 при выполнении повседневных стандартных задач устройство будет работать быстро. Радует здесь и матовый IPS-дисплей.
Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы
  1. Samsung Galaxy Book Go. Предлагает достойную производительность по низкой цене. Модель оснащена прочным корпусом, бесшумной системой охлаждения, хорошей клавиатурой. Также ноутбук работает без подзарядки длительное время.
Лучшие бюджетные ноутбуки для работы и учёбы
Источник: Notebook Check
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