Лучшие бюджетные ноутбуки для всего понемногу

Модели ноутбуков, перечисленные ниже, подходят для самых разных задач. Вы сможете как запускать игры, так и обрабатывать фото, монтировать видео, работать в стандартных офисных программах. Кроме того, как отмечает автор подборки, эти устройства - лучшие на данный момент по соотношению цены и качества.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами австрийского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Acer Swift 3 SF316

Один из самых доступных качественных ноутбуков. Оснащён процессором Intel Core i7-11370H с встроенной графикой. С простыми задачами устройство будет справляться хорошо, на нём также можно будет запустить менее требовательные игры. Из преимуществ Acer Swift 3 SF316 - хорошая автономность, производительность, тихая работа, небольшой вес. Дисплей здесь - с 16-дюймовой диагональю.