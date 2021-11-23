Лучшие бюджетные ноутбуки для всего понемногу

Лучшие бюджетные ноутбуки для всего понемногуПо версии издания Notebook Check
Модели ноутбуков, перечисленные ниже, подходят для самых разных задач. Вы сможете как запускать игры, так и обрабатывать фото, монтировать видео, работать в стандартных офисных программах. Кроме того, как отмечает автор подборки, эти устройства - лучшие на данный момент по соотношению цены и качества.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами австрийского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Acer Swift 3 SF316
Один из самых доступных качественных ноутбуков. Оснащён процессором Intel Core i7-11370H с встроенной графикой. С простыми задачами устройство будет справляться хорошо, на нём также можно будет запустить менее требовательные игры. Из преимуществ Acer Swift 3 SF316 - хорошая автономность, производительность, тихая работа, небольшой вес. Дисплей здесь - с 16-дюймовой диагональю.
2. IdeaPad 5 Pro
Базируется на новой платформе AMD, Ryzen 5000. Имеет 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ, экран с частотой обновления 120 Гц и диагональю 16". Кроме того, есть вариант этой модели с SoC Intel Tiger Lake с видеокартой Nvidia GeForce MX450.
3. Asus VivoBook 15 Pro
Серия Asus VivoBook отличается хорошим соотношением стоимости и качества продукции. В модели Asus VivoBook 15 Pro установлен AMD Ryzen APU вместе с Nvidia GeForce GPU. Ноутбук предоставит вам отличную производительность и OLED-дисплей. Однако в плане подключения другого оборудования к устройству у вас будут проблемы: портов здесь не так много.
4. Honor MagicBook Pro
Благодаря SoC Renoir от AMD вы получите прекрасную производительность даже в играх. Кроме того, ноутбук привлекает стильным дизайном и прочным корпусом. Из недостатков здесь - довольно посредственные динамики, отсутствие кадридера с поддержкой SD-карт.
5. Lenovo Yoga Slim 7
За менее чем 1000 долларов у вас будет ноутбук, отличающийся хорошей автономностью, производительностью, дисплеем, а также тихой работой. Правда, портов здесь мало: всего два USB-A, два USB-C без поддержки Thunderbolt 3 и HDMI. Объём твердотельного накопителя у устройства тоже достаточный для работы - 512 ГБ.
6. Lenovo IdeaPad 5 15
Мощный компьютер на базе AMD Ryzen 5 5500U. Объём оперативной памяти равняется 16 ГБ, есть встроенная графика AMD Radeon RX Vega 7. Несмотря на проблемы с нагревом и отсутствие Thunderbolt, плюсы этого ноутбука явно перевешивают минусы. Кроме того, модель может похвастаться длительным временем работы без подзарядки.
7. HP Envy 17
Мощный ноутбук с SoC Tiger Lake, 16 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD. Также привлекает эта модель стильным внешним видом, хорошей системой охлаждения, качественным корпусом.
8. Acer Aspire 5 A515
Модель с процессором Intel Core i5-10210U с встроенной графикой GeForce MX250 позволит запускать простые игры. Кроме того, ноутбук оснащён дисплеем IPS и поддержкой Wi-Fi 6. При этом главными недостатками считаются здесь низкая яркость экрана, неточная цветопередача, отсутствие устройства для чтения SD-карт.
9. HP Pavilion 15
С одной стороны, это довольно неплохая модель с 15,6-дюймовым экраном, качественной клавиатурой, хорошими динамиками, возможностью зарядки через USB-C. С другой же - дисплей у ноутбука не очень яркий, а мощность зарядного блока питания - всего 65 Вт.
10. Asus VivoBook S14
Современный мультимедийный ноутбук с уникальным корпусом и хорошей автономностью. Благодаря процессору Core i7-10510U и 16 ГБ оперативной памяти производительность здесь на высоте. Объём же твердотельного накопителя составляет у Asus VivoBook S14 512 ГБ. Из минусов эксперт отмечает не очень яркий дисплей и медленный кардридер.