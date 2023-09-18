Лучшие игровые ноутбуки до 65 тысяч рублей

Лучшие игровые ноутбуки до 65 тысяч рублейСмело выбирайте любой из них
Если вы хотите приобрести геймерский ноутбук, но не готовы сильно тратиться, то смотрите эту подборку лучших моделей.
До 30 тысяч рублей
ASUS X515EA-EJ1414. Оснащён процессором Pentium Gold 7505, 8 Гб оперативной памяти, SSD 256 Гб, Intel Xe 48EU, дисплеем 15.6" TN+Film FHD. Экран у этого ноутбука так себе, но зато вы можете расширить память и запускать киберспортивные игры, GTA 5.
От 30 до 40 тысяч рублей
iRU 14EC5. Он довольно компактный и примерно в 1,5 раза быстрее, чем ASUS X515EA-EJ1414, в играх и рабочих программах. На низких настройках вы сможете играть в GTA 5, «Ведьмака», Far Cry 6, но память у него расширить нельзя. Да и для Iris XE 80 EU его нельзя назвать быстрым.
Lenovo IdeaPad 3 15IAU7. Модель на современном процессоре Core i3-1215U и возможностью расширения памяти. В результате ноутбук будет немного быстрее и современнее, чем iRU 14EC5.
F+ Flaptop FLTP-5i3-8256-W. Память у него расширить нельзя, к тому же он показывает себя медленнее Lenovo в играх. Но купить его можно в любых магазинах.
Maibenben M555. Это быстрый ноутбук, у которого можно расширить память. В случае поломки вы всегда его можете отнести в сервисный центр в отличие от некоторых других моделей. В целом это также лучший вариант со встроенной видеокартой.
От 40 до 50 тысяч рублей
Maibenben M535. Он оснащён отдельной видеокартой, за счёт чего в играх будет в 1,5-2 быстрее остальных. Также вы у него сможете расширить память до 32 Гб. На этом ноутбуке запускается Cyberpunk 2077 в 720p с низким пресетом.
HP Pavilion 15-dw4002nia. Процессор у него быстрый, хотя экран - не очень. Также вы сможете расширить оперативную память и получите более быструю видеокарту MX550.
От 50 до 60 тысяч рублей
Hasee Z7M-CU5NB. Благодаря GeForce 1650 4 Гб он будет на 50% в ААА-играх. Память расширить вы тоже сможете, а с 16 Гб ОЗУ будут на нём запускаться AAA-игры в 1080p на средних настройках.
MSI Modern 15. Это современный и быстрый ноутбук с хорошими сервисными центрами. Работать он будет где-то на треть быстрее, чем Hasee Z7M-CU5NB, а в играх примерно равен ему. Память у MSI Modern 15 не расширяется.
Hasee Z7-TA5NA. Это самый бюджетный вариант с RTX 3050. Он быстрее предыдущих моделей примерно на 1/3 и отличается поддержкой DLSS. Расширить память можно до 16 Гб.
Немного больше 60 тысяч рублей
Machenike L15. Первый ноутбук, который действительно можно назвать игровым. Он оснащён RTX 3050, имеет частоту обновления 144 Гц, память у него расширяется.
Maibenben P527. Крайне быстрый ноутбук с хорошим экраном. Для работы подойдёт отлично, но качество драйверов Intel Arc уступает GeForce/Radeon и зависит от игр.
Maibenben X525. Ноутбук для любителей игр, которые хотят также иметь хороший дисплей.