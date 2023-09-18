Лучшие игровые ноутбуки до 65 тысяч рублей

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iRU 14EC5. Он довольно компактный и примерно в 1,5 раза быстрее, чем ASUS X515EA-EJ1414, в играх и рабочих программах. На низких настройках вы сможете играть в GTA 5, «Ведьмака», Far Cry 6, но память у него расширить нельзя. Да и для Iris XE 80 EU его нельзя назвать быстрым.