Лучшие игровые ноутбуки на замену настольным компьютерам в России

Что касается базовой сборки (позволяет запускать современные игры в Full HD на среднем пресете), то настольный компьютер могут заменить Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15IMH05) за 73 тысячи рублей, Dell G515-1298 за 78 тысяч рублей, Dell G515-4548 за 80 тысяч рублей или HP Victus 16-e0120ur тоже за 80 тысяч.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 работает на процессоре Intel Core i5-10300H, имеет видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и 8 ГБ оперативной памяти. Вместе с Dell G515-1298 вы получаете процессор Intel Core i5-10500H, тоже 8 ГБ оперативки и RTX 3050 Ti. Dell G515-4548 отличается от предыдущей модели тем, что на нём стоит процессор AMD Ryzen 5 4600H и видеокарта RX 5600M. Наконец, у HP Victus 16-e0120ur 16 ГБ ОЗУ, AMD Ryzen 5 5600H и NVIDIA GeForce GTX 1650.