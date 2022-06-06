Лучшие игровые ноутбуки на замену настольным компьютерам в России

Лучшие игровые ноутбуки на замену настольным компьютерам в РоссииЭксперт рассмотрел все варианты конфигурации: от бюджетной до самой дорогой
Эксперт портала 3DNews предложил несколько вариантов игровых ноутбуков в зависимости от особенностей сборки. Рассматривались модели взамен стартовой, базовой, оптимальной, продвинутой сборки компьютера.
Вместо стартовой конфигурации (даёт возможность запускать старые игры в Full HD и современные проекты на низких настройках) автор предлагает приобрести Acer Aspire 3 (A315-23-R3ZB) или Lenovo IdeaPad 5 (14ALC05). Первая модель обойдётся в 45 тысяч рублей, вторая - в 41 тысячу рублей. Оснащён Acer процессором Ryzen 5 3500U с встроенной графикой Radeon Vega 8, Lenovo - Ryzen 3 5300U с графикой Vega 6. Правда, нужно понимать, что из-за 8 ГБ оперативной памяти производительность в играх снизится примерно на 25-30 процентов в среднем. Но вообще на самом деле эти ноутбуки всё же нельзя назвать достойной альтернативой стартовой сборке.
Что касается базовой сборки (позволяет запускать современные игры в Full HD на среднем пресете), то настольный компьютер могут заменить Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15IMH05) за 73 тысячи рублей, Dell G515-1298 за 78 тысяч рублей, Dell G515-4548 за 80 тысяч рублей или HP Victus 16-e0120ur тоже за 80 тысяч.
Lenovo IdeaPad Gaming 3 работает на процессоре Intel Core i5-10300H, имеет видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и 8 ГБ оперативной памяти. Вместе с Dell G515-1298 вы получаете процессор Intel Core i5-10500H, тоже 8 ГБ оперативки и RTX 3050 Ti. Dell G515-4548 отличается от предыдущей модели тем, что на нём стоит процессор AMD Ryzen 5 4600H и видеокарта RX 5600M. Наконец, у HP Victus 16-e0120ur 16 ГБ ОЗУ, AMD Ryzen 5 5600H и NVIDIA GeForce GTX 1650.
Вместо оптимальной сборки (с ней вы будете играть в современные проекты с высоким и максимальным пресетом в Full HD) можно приобрести такие игровые лэптопы, как MSI GF66 Katana 11UE-819XRU, MSI Alpha 15 B5EEK-055XRU, MSI Delta 15 A5EFK-039XRU. Первый обойдётся в 105 тысяч рублей, но вы также получите процессор Intel Core i5-11400H, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060.
MSI Alpha 15 B5EEK-055XRU можно взять за 106 тысяч рублей. На нём установлен процессор AMD Ryzen 5 5600H, 8 ГБ оперативной памяти, а также видеокарта Radeon RX 6600M.
Ноутбук MSI Delta 15 A5EFK-039XRU будет стоить 130 тысяч рублей минимум. В нём 16 ГБ оперативной памяти, процессор AMD Ryzen 5800H, видеокарта AMD Radeon RX 6700M.
Взамен продвинутой сборки (с ней вы будете играть в современные проекты на максимальных настройках в Full HD и WQHD, с трассировкой лучей, методов апскейлинга) эксперт рекомендует присмотреться к HP OMEN 16-c0040ur, ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition (G513QY-HQ025), Lenovo Legion 7 16ACHG6.
HP OMEN 16-c0040ur включает в себя процессор AMD Ryzen 5800H, 16 ГБ ОЗУ, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070. Обойдётся он в 150 тысяч рублей. ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition будет стоить от 170 тысяч рублей, и вместе с ним вы получите AMD Ryzen 9 5980HX, AMD Radeon RX 6800M и 16 ГБ оперативной памяти. Цена Lenovo Legion 7 16ACHG6 составляет минимум 180 тысяч, а оснащён он процессором AMD Ryzen 5800H, оперативной памятью в 16 ГБ, графическим ускорителем RTX 3070.