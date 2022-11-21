Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году

Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 годуМожете выбирать любой из них, и вы точно не пожалеете
Топовый Apple MacBook Pro выбирают многие профессионалы, работающие в творческой сфере. Тем не менее на рынке немало ноутбуков на Windows, которые вполне могут ему составить конкуренцию.
Эксперты портала PC Magazine представили подборку 10 моделей ноутбуков на операционной системе Windows, которые точно подойдут тем, кто занимается обработкой видео, фото, дизайном, рисованием и пр.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
Лучшая альтернатива 13-дюймовому MacBook Pro
Dell XPS 13 OLED (9310)
Этот тонкий и маленький ноутбук определённо вам понравится благодаря OLED-дисплею с разрешением 3,5К, приятному дизайну и отличной производительностью в рабочих программах. В играх, правда, FPS здесь не такой большой. Порадует вас новинка также звуком и прочным корпусом. Тем не менее нужно при покупке быть готовым к не очень хорошей производительности (из-за OLED-технологии), отсутствию опции мобильного широкополосного доступа LTE и всего двум портам Thunderbolt 4.
Лучшая альтернатива 14-дюймовому MacBook Pro
HP Spectre x360 14
Данный ноутбук-трансформер считается одним из лучших за счёт OLED-дисплея (с соотношением сторон 3:2) и продуманного дизайна. Также вам будут доступны удобные сочетания клавиш и утилиты, перезаряжаемый стилус и чехол, неплохая производительность (при выполнении любых задач, кроме игровых). Из минусов устройства специалисты выделили отсутствие HDMI и LTE.
Лучшая альтернатива 16-дюймовому MacBook Pro
Dell XPS 17 (9720)
Модель работает на новейшем процессоре 12-го поколения Alder Lake в связке с производительной видеокартой GeForce RTX 3060. Также при покупке вы получаете сенсорный 17-дюймовый дисплей с разрешением в 4К и четыре порта Thunderbolt 4. Из минусов модели - её стоимость, отсутствие конфигурации с OLED-дисплеем, плохая веб-камера с разрешением 720p, наличие только портов USB-С.
Лучшая альтернатива для бизнес-задач
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (2022)
Превосходит большинство других ноутбуков эта модель за счёт современного процессора 12-го поколения и довольно качественной веб-камеры. Из других достоинств ThinkPad X1 Carbon Gen 10 выделяются разъёмы USB-A, HDMI, Thunderbolt 4, удобная клавиатура, дисплей с OLED-матрицей и разрешением 4К, хорошая производительность и автономность. При этом ноутбук не поддерживает 5G, нет у него и слота для SD или MicroSD.
Лучшая альтернатива для художников
Microsoft Surface Laptop Studio
Нужно отметить, что производительность здесь всё же не лучшая в своём классе, даже несмотря на Core i7 и RTX 3050 Ti. Тем не менее вы получите выдвижной сенсорный экран с частотой обновления 120 Гц, прекрасную клавиатуру, инновационную сенсорную панель, отличную автономность и поддержку цифрового стилуса. Помимо этого, у Microsoft Surface Laptop Studio всего два USB-порта.
Лучшая альтернатива для тех, кто обрабатывает фото и видео
Asus Vivobook Pro 16X OLED
Это привлекательная модель благодаря OLED-экрану с разрешением 4К и широким цветовым охватом, быстрому процессору Ryzen 9, длительному времени автономной работы и хорошему тачпаду. При этом нужно быть готовым к тому, что видеокарта GeForce RTX 3050 Ti может не справиться с самыми серьёзными профессиональными задачами, а USB-C не поддерживает Thunderbolt.
Лучшая альтернатива среднего уровня
Dell XPS 15 OLED (9520)
Вы получите молниеносную производительность за счёт новейшего процессора Intel 12-го поколения. Также Dell XPS 15 OLED (9520) оснащён сенсорным OLED-экраном с разрешением 3,5К, слотом для SD-карты. Работать на ноутбуке вы сможете целый день без подзарядки, к тому же у вас будет удобная клавиатура и большой тачпад. Среди минусов лэптопа - слабая GeForce RTX 3050 Ti и веб-камера, наличие только портов USB-C.
Лучшая альтернатива для выполнения серьёзных творческих задач
HP ZBook Studio G8
Этот ноутбук оснащён прекрасным сенсорным 4К-экраном, мощными процессором Core i9 с видеокартой RTX 3070, а также RGB-клавиатурой. Кроме того, вы получаете и неплохой звук. Однако здесь поддерживается Wi-Fi 6 вместо 6E, нельзя использовать одновременно Mini DisplayPort и HDMI, довольно небольшой объём оперативной и постоянной памяти.
Лучшая альтернатива для рабочих станций
Dell Precision 5560
Это тонкая модель отличается сенсорным экраном с соотношением сторон 16:10, прочным корпусом, довольно небольшим весом, хорошей многопоточной производительностью для тонкой рабочей станции, наличием портов Thunderbolt 4 и слота для SD-карт. Но при этом стоит такой лэптоп дорого и у него нет версии с OLED-дисплеем.
Лучшая альтернатива для профессионалов, которые также любят игры
Razer Blade 15 Advanced Model (2022)
Благодаря процессору Intel Alder Lake и видеокарте Nvidia RTX 3070 Ti вы получите высокую производительность во всех играх. Кроме того, вам будут доступны QHD-дисплей с частотой обновления в 240 Гц, множество портов, веб-камера с разрешением 1080p, топовый тачпад. Но время работы без подзарядки у этой модели довольно посредственное.