Ноутбуки и планшеты
12:03, 21 ноября 2022
4 мин.

Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году

Можете выбирать любой из них, и вы точно не пожалеете

Топовый Apple MacBook Pro выбирают многие профессионалы, работающие в творческой сфере. Тем не менее на рынке немало ноутбуков на Windows, которые вполне могут ему составить конкуренцию.

Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году

Эксперты портала PC Magazine представили подборку 10 моделей ноутбуков на операционной системе Windows, которые точно подойдут тем, кто занимается обработкой видео, фото, дизайном, рисованием и пр.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Лучшая альтернатива 13-дюймовому MacBook Pro

Dell XPS 13 OLED (9310)

Этот тонкий и маленький ноутбук определённо вам понравится благодаря OLED-дисплею с разрешением 3,5К, приятному дизайну и отличной производительностью в рабочих программах. В играх, правда, FPS здесь не такой большой. Порадует вас новинка также звуком и прочным корпусом. Тем не менее нужно при покупке быть готовым к не очень хорошей производительности (из-за OLED-технологии), отсутствию опции мобильного широкополосного доступа LTE и всего двум портам Thunderbolt 4.

Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году

Лучшая альтернатива 14-дюймовому MacBook Pro

HP Spectre x360 14

Данный ноутбук-трансформер считается одним из лучших за счёт OLED-дисплея (с соотношением сторон 3:2) и продуманного дизайна. Также вам будут доступны удобные сочетания клавиш и утилиты, перезаряжаемый стилус и чехол, неплохая производительность (при выполнении любых задач, кроме игровых). Из минусов устройства специалисты выделили отсутствие HDMI и LTE.

Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году

Лучшая альтернатива 16-дюймовому MacBook Pro

Dell XPS 17 (9720)

Модель работает на новейшем процессоре 12-го поколения Alder Lake в связке с производительной видеокартой GeForce RTX 3060. Также при покупке вы получаете сенсорный 17-дюймовый дисплей с разрешением в 4К и четыре порта Thunderbolt 4. Из минусов модели - её стоимость, отсутствие конфигурации с OLED-дисплеем, плохая веб-камера с разрешением 720p, наличие только портов USB-С.

Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году

Лучшая альтернатива для бизнес-задач

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (2022)

Превосходит большинство других ноутбуков эта модель за счёт современного процессора 12-го поколения и довольно качественной веб-камеры. Из других достоинств ThinkPad X1 Carbon Gen 10 выделяются разъёмы USB-A, HDMI, Thunderbolt 4, удобная клавиатура, дисплей с OLED-матрицей и разрешением 4К, хорошая производительность и автономность. При этом ноутбук не поддерживает 5G, нет у него и слота для SD или MicroSD.

Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году

Лучшая альтернатива для художников

Microsoft Surface Laptop Studio

Нужно отметить, что производительность здесь всё же не лучшая в своём классе, даже несмотря на Core i7 и RTX 3050 Ti. Тем не менее вы получите выдвижной сенсорный экран с частотой обновления 120 Гц, прекрасную клавиатуру, инновационную сенсорную панель, отличную автономность и поддержку цифрового стилуса. Помимо этого, у Microsoft Surface Laptop Studio всего два USB-порта.

Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году

Лучшая альтернатива для тех, кто обрабатывает фото и видео

Asus Vivobook Pro 16X OLED

Это привлекательная модель благодаря OLED-экрану с разрешением 4К и широким цветовым охватом, быстрому процессору Ryzen 9, длительному времени автономной работы и хорошему тачпаду. При этом нужно быть готовым к тому, что видеокарта GeForce RTX 3050 Ti может не справиться с самыми серьёзными профессиональными задачами, а USB-C не поддерживает Thunderbolt.

Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году

Лучшая альтернатива среднего уровня

Dell XPS 15 OLED (9520)

Вы получите молниеносную производительность за счёт новейшего процессора Intel 12-го поколения. Также Dell XPS 15 OLED (9520) оснащён сенсорным OLED-экраном с разрешением 3,5К, слотом для SD-карты. Работать на ноутбуке вы сможете целый день без подзарядки, к тому же у вас будет удобная клавиатура и большой тачпад. Среди минусов лэптопа - слабая GeForce RTX 3050 Ti и веб-камера, наличие только портов USB-C.

Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году

Лучшая альтернатива для выполнения серьёзных творческих задач

HP ZBook Studio G8

Этот ноутбук оснащён прекрасным сенсорным 4К-экраном, мощными процессором Core i9 с видеокартой RTX 3070, а также RGB-клавиатурой. Кроме того, вы получаете и неплохой звук. Однако здесь поддерживается Wi-Fi 6 вместо 6E, нельзя использовать одновременно Mini DisplayPort и HDMI, довольно небольшой объём оперативной и постоянной памяти.

Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году

Лучшая альтернатива для рабочих станций

Dell Precision 5560

Это тонкая модель отличается сенсорным экраном с соотношением сторон 16:10, прочным корпусом, довольно небольшим весом, хорошей многопоточной производительностью для тонкой рабочей станции, наличием портов Thunderbolt 4 и слота для SD-карт. Но при этом стоит такой лэптоп дорого и у него нет версии с OLED-дисплеем.

Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году

Лучшая альтернатива для профессионалов, которые также любят игры

Razer Blade 15 Advanced Model (2022)

Благодаря процессору Intel Alder Lake и видеокарте Nvidia RTX 3070 Ti вы получите высокую производительность во всех играх. Кроме того, вам будут доступны QHD-дисплей с частотой обновления в 240 Гц, множество портов, веб-камера с разрешением 1080p, топовый тачпад. Но время работы без подзарядки у этой модели довольно посредственное.

Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году
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