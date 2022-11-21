Лучшие Windows-ноутбуки для замены Apple MacBook Pro в 2022 году

Эксперты портала PC Magazine представили подборку 10 моделей ноутбуков на операционной системе Windows, которые точно подойдут тем, кто занимается обработкой видео, фото, дизайном, рисованием и пр.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Лучшая альтернатива 13-дюймовому MacBook Pro

Dell XPS 13 OLED (9310)

Этот тонкий и маленький ноутбук определённо вам понравится благодаря OLED-дисплею с разрешением 3,5К, приятному дизайну и отличной производительностью в рабочих программах. В играх, правда, FPS здесь не такой большой. Порадует вас новинка также звуком и прочным корпусом. Тем не менее нужно при покупке быть готовым к не очень хорошей производительности (из-за OLED-технологии), отсутствию опции мобильного широкополосного доступа LTE и всего двум портам Thunderbolt 4.