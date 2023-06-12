Лучший планшет 2023 года? Новый Xiaomi Mi Pad 6 Pro протестировали

Лучший планшет 2023 года? Новый Xiaomi Mi Pad 6 Pro протестировалиОснащён этот планшет Snapdragon 8+ Gen 1
Ведущий YouTube-канала «Польза NET» рассказал, чем так хорош Xiaomi Mi Pad 6 Pro, который вышел совсем недавно.
В комплекте с Xiaomi Mi Pad 6 Pro вы получаете краткое руководство, кабель USB-C, зарядку на 67 Вт. Корпус у планшета матовый, сделан из металла, качество сборки тоже хорошее. Держать в руках гаджет удобно, но в вертикальном положении печатать на нём иногда не совсем комфортно. Есть у планшета также стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Само по себе звучание приятное, громкости достаточно, но по качеству оно хуже, чем у планшета OnePlus или Apple.
Поддерживает Mi Pad 6 Pro клавиатуру Smart Touch и стилус. Дисплей у планшета IPS, диагональ - 11 дюймов. Поддерживает экран также Dolby Vision, HDR10, MEMC. Яркости на улице под прямыми солнечными лучами вам, правда, может не хватать, но пользоваться планшетом в целом можно. Автояркость работает отлично. Максимальная частота обновления у Mi Pad 6 Pro - 144 Гц.
Разблокировать планшет можно по лицу, а можно по сканеру отпечатков. Последний при этом работает быстро.
Процессор стоит на Xiaomi Mi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1. Интерфейс планшета доступен на английском языке, а русского нет. Объём внутренней памяти у него может быть 128, 256 или 512 ГБ, оперативной - 12 ГБ.
Ёмкость аккумулятора составляет у этого планшета 8600 мА*ч. Также поддерживает он быструю зарядку на 67 Вт, полностью заряжается за 1 час 20 минут.
При просмотре видео на YouTube на максимальной яркости в течение 1 часа уходит 4% заряда, в играх с одновременным стримингом на Twitch в 720p за 1 час уходит 25%. Также планшет сбрасывал яркость. То есть в целом играть было не особо комфортно.
Основная камера у Xiaomi Mi Pad 6 Pro имеет 50 МП, есть также датчик глубины в 2 МП. Записывать видео вы сможете на основную камеру максимум в 4К 60 к/с. Фронтальная камера отличается разрешением 20 МП, а снимать видео можно на неё уже только в 1080p 60 к/с. Качество фото и видео в целом - хорошее. С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше.
Вывод
Среди недостатков Xiaomi Mi Pad 6 Pro можно выделить отсутствие поддержки SIM-карты, защиты от влаги, разъёма для наушников. И если у вас сейчас есть Mi Pad 5 или 5 Pro, то смысла обновляться никакого нет. Если вы собираетесь смотреть на планшете фильмы, то вам будет вполне комфортно с Mi Pad 6 Pro, так как соотношение сторон у него хорошее. Но снимать контент на этот планшет неудобно, поэтому пользоваться им можно лишь дома.