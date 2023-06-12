Лучший планшет 2023 года? Новый Xiaomi Mi Pad 6 Pro протестировали

В комплекте с Xiaomi Mi Pad 6 Pro вы получаете краткое руководство, кабель USB-C, зарядку на 67 Вт. Корпус у планшета матовый, сделан из металла, качество сборки тоже хорошее. Держать в руках гаджет удобно, но в вертикальном положении печатать на нём иногда не совсем комфортно. Есть у планшета также стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Само по себе звучание приятное, громкости достаточно, но по качеству оно хуже, чем у планшета OnePlus или Apple.

Поддерживает Mi Pad 6 Pro клавиатуру Smart Touch и стилус. Дисплей у планшета IPS, диагональ - 11 дюймов. Поддерживает экран также Dolby Vision, HDR10, MEMC. Яркости на улице под прямыми солнечными лучами вам, правда, может не хватать, но пользоваться планшетом в целом можно. Автояркость работает отлично. Максимальная частота обновления у Mi Pad 6 Pro - 144 Гц.

Разблокировать планшет можно по лицу, а можно по сканеру отпечатков. Последний при этом работает быстро.

Процессор стоит на Xiaomi Mi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1. Интерфейс планшета доступен на английском языке, а русского нет. Объём внутренней памяти у него может быть 128, 256 или 512 ГБ, оперативной - 12 ГБ.