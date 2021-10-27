Лучший планшет за 30 тысяч рублей: iPad, Xiaomi или Huawei?

Ведущий канала Mobiltelefon.ru Евгений Макаров провел обзор новейшего планшета Apple iPad (2021; 64 ГБ). По производительности, дизайну, комплектации другим параметрам эта модель оказывается всё равно лучше Xiaomi Pad 5 и Huawei MatePad 11 на Android.

В комплекте с устройством идут блок питания на 20 Вт, кабель Lightning и документация. С одной стороны, плохо, что нет USB-С, с другой - iPhone точно так же оснащаются разъёмом Lightning, так что при использовании и других устройств Apple проблем не возникнет.

Корпус планшета - алюминиевый. В руках держать его удобно за счёт закругленных краёв. Кроме того, устройство само по себе довольно лёгкое. Правда, сам по себе дизайн нельзя назвать современным, как отмечает Евгений.

Экран здесь - с технологией True Tone. Вместе с тем чёткость изображения, яркость у него отличная, широкие углы обзора. В то же время у Huawei MatePad 11 за ту же стоимость дисплей с высокой частотой, как и у Xiaomi Pad 5, а у iPad - всего 60 Гц. При этом между Apple и двумя другими планшетами ведущий выбрал бы по частоте обновления экрана Apple.

Из новых полезных функций фронтальной камеры здесь - «В центре внимания». Благодаря ей камера следит за объектом и автоматически помещает его в центр кадра.