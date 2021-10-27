Лучший планшет за 30 тысяч рублей: iPad, Xiaomi или Huawei?Это выяснил в ходе сравнения эксперт
Ведущий канала Mobiltelefon.ru Евгений Макаров провел обзор новейшего планшета Apple iPad (2021; 64 ГБ). По производительности, дизайну, комплектации другим параметрам эта модель оказывается всё равно лучше Xiaomi Pad 5 и Huawei MatePad 11 на Android.
В комплекте с устройством идут блок питания на 20 Вт, кабель Lightning и документация. С одной стороны, плохо, что нет USB-С, с другой - iPhone точно так же оснащаются разъёмом Lightning, так что при использовании и других устройств Apple проблем не возникнет.
Корпус планшета - алюминиевый. В руках держать его удобно за счёт закругленных краёв. Кроме того, устройство само по себе довольно лёгкое. Правда, сам по себе дизайн нельзя назвать современным, как отмечает Евгений.
Экран здесь - с технологией True Tone. Вместе с тем чёткость изображения, яркость у него отличная, широкие углы обзора. В то же время у Huawei MatePad 11 за ту же стоимость дисплей с высокой частотой, как и у Xiaomi Pad 5, а у iPad - всего 60 Гц. При этом между Apple и двумя другими планшетами ведущий выбрал бы по частоте обновления экрана Apple.
Из новых полезных функций фронтальной камеры здесь - «В центре внимания». Благодаря ей камера следит за объектом и автоматически помещает его в центр кадра.
Процессор здесь установлен новый - Apple A13 Bionic вместо A12. Памяти тоже стало в два раза больше. По результатам троттлинг-теста он оказался мощнее Snapdragon 888+, 865 и др.
В играх iPad тоже оказывается лучше, чем Huawei и Xiaomi. По крайней мере, в Genshin Impact, причём на максимальных настройках. После начала игры через некоторое время яркость снизилась, однако плавность осталась примерно на том же уровне. Планшет также нагревается в играх, но не так сильно. Ни один Android не сможет дать такие результаты, замечает ведущий.
В интерфейсе Евгений особенно отметил виджеты. Одна область содержит несколько вариантов окон: можно посмотреть погоду, календарь и пр. Ещё одна полезная функция - разделение экрана. Это позволяет смотреть видео и играть во что-нибудь одновременно.
Также для iPad (2021) компания выпустила ручку Apple Pencil 1-го поколения. Её можно заряжать через разъём Lightning, подключив к планшету.
В целом получается, что модернизирован оказался новый iPad незначительно, но сделано это было качественно. Если выбирать между iPad, Xiaomi и Huawei, то MatePad 11 однозначно «отпадает» из-за отсутствия Google-сервисов. На фоне iPad модель Xiaomi Pad 5 может похвастаться частотой обновления экрана 120 Гц, четырьмя динамиками и наличием ОС Android. То есть если для кого-то принципиально важно приобретение именно Android-планшета, то ему стоит брать Pad 5. В то же время iPad значительно превосходит Xiaomi по автономности, производительности, эргономике, разнообразию аксессуаров, оптимизации и поддержке операционной системы iPadOS. То есть при выборе между двумя вариантами Евгений советует обратить внимание именно на iPad, причём на его базовую версию с 64 ГБ без LTE.