MacBook Air M3 против MacBook Pro M3: какой стоит покупать

Эксперт сравнил MacBook Air с диагональю 15 дюймов, процессором M3, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD за примерно 1300 долларов и MacBook Pro с диагональю 14 дюймов, процессором M3, 8ГБ ОЗУ, 512 SSD за 1600 долларов.

Ноутбук MacBook Air, несмотря на больший размер экрана, кажется тоньше, легче, портативнее. Обе модели при этом имеют два порта Thunderbolt, разъёмы для наушников. При этом у Pro-версии есть HDMI и слот для SD-карты.

Также MacBook Pro имеет гораздо более громкие динамики и больше высоких частот. При съёмке на веб-камеру у Pro-версии как будто чуть больше шумов, но качество изображения лучше.

Pro-версия имеет три основных преимущества перед Air с точки зрения дисплея. Это яркость (600 нит против 500 нит у Air), технология ProMotion (частота обновления до 120 Гц вместо 60 Гц у Air), технология мини-светодиодов (они дают лучшую яркость и контрастность).