MacBook Pro 14″ и 16″ на M4 Pro сравнили по автономности, быстродействию и выгоде

Опубликовано 21 ноября 2024, 23:151 мин.
MacBook Pro 14″ и 16″ на M4 Pro сравнили по автономности, быстродействию и выгодеПереплата точно не стоит того
Ведущий YouTube-канала Max Tech объяснил, какой ноутбук Apple на М4 Pro сейчас лучше брать: с диагональю 14″ или 16″.
Эксперт YouTube-канала Max Tech провёл множество тестов, чтобы проверить скорость работы MacBook Pro 14″ и 16″ в рабочих задачах и не только. Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже.
Оказалось, что MacBook Pro 14″ совсем незначительно уступает модели на 16″. А в некоторых программах типа Final Cut Pro 11, Xcode Programming, Figma Web Design производительность у него абсолютно такая же.
Вывод
Покупая MacBook Pro на М4 Pro, вы получаете большой экран, более качественный звук. Однако и 14-дюймовая модель даёт отличную производительность. В большинстве тестов она совсем незначительно отстаёт от 16-дюймовой или идёт вровень с ней. Поэтому 14″ MacBook Pro — лучший выбор за свои деньги на сегодня.
Источник: Max Tech
Автор:Валерия Филимонова
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