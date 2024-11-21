MacBook Pro 14″ и 16″ на M4 Pro сравнили по автономности, быстродействию и выгоде

Эксперт YouTube-канала Max Tech провёл множество тестов, чтобы проверить скорость работы MacBook Pro 14″ и 16″ в рабочих задачах и не только. Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже.

Оказалось, что MacBook Pro 14″ совсем незначительно уступает модели на 16″. А в некоторых программах типа Final Cut Pro 11, Xcode Programming, Figma Web Design производительность у него абсолютно такая же.