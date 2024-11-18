MacBook Pro на M4 Max и M3/M2/M1 Max сравнили и выбрали самый выгодный

Вывод

Если сейчас у вас MacBook Pro на М1 Мах или М2 Мах и вы хотели обновиться, то вы действительно заметите сильное улучшение в производительности у нового MBP на М4 Мах. Это доказывают практически все тесты. Поэтому точно стоит перейти с М1 Мах на М4 Мах: новинка будет мощнее почти в два раза.

Однако если вы уже работаете на М3 Мах, то он будет несильно хуже нового М4 Мах. Разве что последний редактирует фото быстрее на 29%. В остальных же тестах MacBook Pro 16″ на М4 Мах не особо лучше, чем эта же версия на М3 Мах. Так что выгоднее всего сейчас взять MacBook Pro на М3 Мах со скидкой, а не новую модель.