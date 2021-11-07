Можно ли купить ноутбук с дешёвой видеокартой и разогнать её до уровня старшей модели

Автор канала PRO Hi-Tech сравнил быстродействие в играх и рабочих приложениях видеокарты RTX 3050 Ti, сравнив её с RTX 3060. Для проведения тестов ведущий взял ноутбук Lenovo Legion 5 Pro 16 ACH6.

При разгоне стабильность работы графического ускорителя наблюдалась при увеличении частоты ядра на 150 МГц, частоты памяти - на 500 МГц. При большем повышении частоты ряд игр и программ начинал «вылетать».

Все игры запускались в Full HD. Far Cry 6 на ультра-настройках с RTX 3060 идёт хорошо, а вот с RTX 3050 Ti всё гораздо хуже: для высокой частоты даже с разгоном не хватает памяти. На высоких настройках ситуация улучшается: без разгона у RTX 3050 Ti качество изображения уже не сильно хуже, чем у RTX 3060 (средняя производительность составляет около 95 к/с и около 80 к/с).

На очень высоких настройках в Assassin’s Creed Valhalla тоже заметен у RTX 3050 Ti прирост быстродействия в результате разгона. Однако в то же время здесь очевидна нехватка памяти, хоть это и не так сильно видно, как в предыдущем случае. Но если запустить с RTX 3050 Ti проект в Full HD, то в среднем частота кадров будет чуть больше 60 к/с.

В Cyberpunk 2077 разгон не особо влияет на производительность (разница между средними значениями быстродействия - 1 к/с). Запускается всё на средних настройках. В то же время при установке низких параметров графики средний fps составит примерно 50 к/с, но не 60 к/с.

В Watch Dogs: Legion вновь получается минимальный прирост от разгона на высоких настройках. Однако для адекватной производительности её нужно запускать, по мнению эксперта, на средних настройках: число кадров в среднем составлять 76 к/с.

А вот в Shadow of the Tomb Raider можно спокойно играть на высоких настройках. Производительность в этом случае составляет чуть больше 60 fps с разгоном.

Final Fantasy запускается на максимальных настройках. При этом частота кадров у RTX 3050 Ti с разгоном будет равняться 101 к/с, а у RTX 3060 - 115 к/с. На максималках можно играть и в World of Tanks: в этом случае после разгона получится достичь показателя средней производительности в 141 к/с (у RTX 3060 быстродействие в среднем равняется 196 к/с).

А вот в War Thunder производительность после разгона GPU нисколько не меняется. Установленные настройки - кино. Здесь даже средняя частота кадров у RTX 3050 Ti составляет 119 к/с, а у RTX 3060 - 116 к/с.

Как видим, видеокарта RTX 3050 Ti позволяет насладиться всеми современными играми. Но при этом 4 ГБ памяти у неё всё же не хватает для достаточной производительности в некоторых проектах. По этой причине на ультра-настройках в Full HD запустить вы сможете лишь небольшую часть игр.