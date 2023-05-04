MSI GF63 — один из самых дешёвых ноутбуков с RTX 4050. Стоит ли его покупать?

MSI GF63 - это на сегодняшний день один из самых дешёвых игровых ноутбуков с видеокартой RTX 4050. Но стоит ли всё-таки тратиться на его покупку?

Версия ноутбука, которую приобрёл ведущий YouTube-канала Jarrod'sTech, имеет следующие характеристики. Это процессор Intel i5-12450H, видеокарта Nvidia RTX 4050 6 ГБ, оперативная память 16 ГБ (2 х 8 ГБ Х8) DDR4-3200, экран 15,6 дюйма, Full HD, 144 Гц, накопитель 512 ГБ PCIe Gen 4 SSD, аккумулятор 51 Вт-ч. Зарядное устройство в комплекте при этом имеет мощность в 120 Вт.

По сравнению с другими 15-дюймовыми игровыми ноутбуками MSI GF63 - довольно лёгкий. Клавиатура имеет подсветку красного цвета, и её интенсивность можно регулировать. Тачпад работает нормально, но по размеру кажется довольно маленьким, если MSI сравнивать с другими современными ноутбуками.

Из разъёмов у вас есть порты для наушников, микрофона, USB-A, USB-C, Ethernet, HDMI 1.4 (он может работать с экраном с частотой 60 Гц 8 бит, но не поддерживает G-Sync) и др. У MSI GF63 2023 года есть также поддержка DisplayPort через USB-C.

Скорость Wi-Fi у MSI GF63 (2023) по сравнению с более дорогими ноутбуками довольно приличная. Подробнее вы можете увидеть ниже на графике.

Динамики звучат у ноутбука немного глуховато. В целом качество звука у MSI GF63 (2023) не очень хорошее, особенно на высокой громкости.

При зарядке устройства частота обновления экрана повышается автоматически до 144 Гц, а при отключении от сети снижается до 60 Гц.

По сравнению со старой моделью MSI GF63 новая стала работать на 10% дольше при воспроизведении видео на YouTube, а в игровом тесте - минимум на 38% дольше.