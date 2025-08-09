Названы 10 главных заблуждений об игровых ноутбуках

Названы 10 главных заблуждений об игровых ноутбукахВ них пора перестать верить
На геймерских ноутбуках нельзя играть, так как они перегреваются. В действительности каждое новое поколение микросхем при более тонком техпроцессе может работать с более высокими частотами и температурами. Что касается AMD и Intel, то для предотвращения троттолинга важно ещё и вовремя обслуживать ноутбук.
AMD – холодный, Intel – горячий. У каждого из этих производителей есть минимум три линейки процессоров. Нужно просто сравнивать модели одних и тех же ценовых категорий. Например, при сравнении средних линеек лучше оказывается AMD, а при сравнении рабочих станций - Intel.
Каждому игровому ноутбуку нужна охлаждающая подставка. На самом деле их эффективность невысока. Она снижает температуру только на 2-3 градуса.
Для игрового ноутбука важна только видеокарта. Есть игры, которые сильно зависят от процессора. Это, например, Total War, Microsoft Flight Simulator, CS2 и другие.
Настольный ПК всегда будет быстрее, чем ноутбук. Если вы будете сравнивать ноутбук и компьютер за 200-300 тысяч рублей, то, конечно, ПК будет намного мощнее. Но многие покупают ноутбук или ПК за 100 тысяч рублей максимум. И за 60-70 тысяч рублей сейчас можно взять лэптоп с RTX 4060, 4070, а получить ту же производительность за те же деньги при сборке настольного компьютера нельзя.
Full HD для геймеров лучше, чем 2.5K. Если вы покупаете дорогой ноутбук, которым собираетесь пользоваться не только для игр, то лучше иметь более высокое разрешение.
Ноутбук нельзя апгрейдить. У большинства игровых моделей можно без проблем заменить SSD, добавить больше оперативной памяти, поменять Wi-Fi-модуль.
Китайские ноутбуки – плохие, брендовые лучше. Если убрать из топа по количеству произведённых ноутбуков китайцев и тайванцев, то останутся только Apple, HP и Dell. Кроме того, при поломке моделей от Colorful, Maibenben, Haier, Thunderobot, Machenike можно будет легко заменить запчасти через несколько лет, а вот с Lenovo, Asus, HP это сделать сложнее.
В Китае дешёвые ноутбуки, а в России дорогие. Реальная разница в цене ноутбуков в России и в Китае - это логистика, доставка. Обычно она составляет 30-40%. Несмотря на это, вам будет доступны сервисное обслуживание, гарантия. Поэтому лучше всё-таки покупать ноутбуки в РФ.
Игровых ноутбуков не существует. Сегодня доля игровых ноутбуков всё время растёт, а игровых компьютеров - сокращается. Скорее всего, это связано именно с мобильностью лэптопов.