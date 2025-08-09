Названы 10 главных заблуждений об игровых ноутбуках

На геймерских ноутбуках нельзя играть, так как они перегреваются. В действительности каждое новое поколение микросхем при более тонком техпроцессе может работать с более высокими частотами и температурами. Что касается AMD и Intel, то для предотвращения троттолинга важно ещё и вовремя обслуживать ноутбук.

AMD – холодный, Intel – горячий. У каждого из этих производителей есть минимум три линейки процессоров. Нужно просто сравнивать модели одних и тех же ценовых категорий. Например, при сравнении средних линеек лучше оказывается AMD, а при сравнении рабочих станций - Intel.

Каждому игровому ноутбуку нужна охлаждающая подставка. На самом деле их эффективность невысока. Она снижает температуру только на 2-3 градуса.

Для игрового ноутбука важна только видеокарта. Есть игры, которые сильно зависят от процессора. Это, например, Total War, Microsoft Flight Simulator, CS2 и другие.

Настольный ПК всегда будет быстрее, чем ноутбук. Если вы будете сравнивать ноутбук и компьютер за 200-300 тысяч рублей, то, конечно, ПК будет намного мощнее. Но многие покупают ноутбук или ПК за 100 тысяч рублей максимум. И за 60-70 тысяч рублей сейчас можно взять лэптоп с RTX 4060, 4070, а получить ту же производительность за те же деньги при сборке настольного компьютера нельзя.