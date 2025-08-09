Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 09 августа 2025, 09:45
2 мин.

Названы 10 главных заблуждений об игровых ноутбуках

В них пора перестать верить
Ведущий YouTube-канала "ТехноМакс" рассказал, какие утверждения о ноутбуках для геймеров - это всего лишь мифы.
© ТехноМакс

На геймерских ноутбуках нельзя играть, так как они перегреваются. В действительности каждое новое поколение микросхем при более тонком техпроцессе может работать с более высокими частотами и температурами. Что касается AMD и Intel, то для предотвращения троттолинга важно ещё и вовремя обслуживать ноутбук.

AMD – холодный, Intel – горячий. У каждого из этих производителей есть минимум три линейки процессоров. Нужно просто сравнивать модели одних и тех же ценовых категорий. Например, при сравнении средних линеек лучше оказывается AMD, а при сравнении рабочих станций - Intel.

Каждому игровому ноутбуку нужна охлаждающая подставка. На самом деле их эффективность невысока. Она снижает температуру только на 2-3 градуса.

Для игрового ноутбука важна только видеокарта. Есть игры, которые сильно зависят от процессора. Это, например, Total War, Microsoft Flight Simulator, CS2 и другие.

Настольный ПК всегда будет быстрее, чем ноутбук. Если вы будете сравнивать ноутбук и компьютер за 200-300 тысяч рублей, то, конечно, ПК будет намного мощнее. Но многие покупают ноутбук или ПК за 100 тысяч рублей максимум. И за 60-70 тысяч рублей сейчас можно взять лэптоп с RTX 4060, 4070, а получить ту же производительность за те же деньги при сборке настольного компьютера нельзя.

© ТехноМакс

Full HD для геймеров лучше, чем 2.5K. Если вы покупаете дорогой ноутбук, которым собираетесь пользоваться не только для игр, то лучше иметь более высокое разрешение.

Ноутбук нельзя апгрейдить. У большинства игровых моделей можно без проблем заменить SSD, добавить больше оперативной памяти, поменять Wi-Fi-модуль.

Китайские ноутбуки – плохие, брендовые лучше. Если убрать из топа по количеству произведённых ноутбуков китайцев и тайванцев, то останутся только Apple, HP и Dell. Кроме того, при поломке моделей от Colorful, Maibenben, Haier, Thunderobot, Machenike можно будет легко заменить запчасти через несколько лет, а вот с Lenovo, Asus, HP это сделать сложнее.

В Китае дешёвые ноутбуки, а в России дорогие. Реальная разница в цене ноутбуков в России и в Китае - это логистика, доставка. Обычно она составляет 30-40%. Несмотря на это, вам будет доступны сервисное обслуживание, гарантия. Поэтому лучше всё-таки покупать ноутбуки в РФ.

Игровых ноутбуков не существует. Сегодня доля игровых ноутбуков всё время растёт, а игровых компьютеров - сокращается. Скорее всего, это связано именно с мобильностью лэптопов.