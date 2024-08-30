Названы 10 лучших игровых ноутбуков на российском рынке осенью 2024 г.

До 70 тысяч рублей

Lenovo LOQ 15IAX9 (83GS0088PS). Обладает качественным дисплеем 15,6″ с разрешением Full HD, частотой обновления 144 Гц. Оснащён процессором Core i5−12450HX. Имеет также хорошую систему охлаждения, надёжную сборку, GeForce RTX 2050, которая работает с увеличенной мощностью. У ноутбука есть необходимые современные разъёмы, поддерживает быструю зарядку. Цена — от 64 тысяч рублей (12 ГБ ОЗУ). Версия с 16 ГБ ОЗУ выйдет от 84 тысяч рублей.

MAIBENBEN X565 (X565FSFALGRE0). Предлагает хорошую систему охлаждения, GeForce RTX 3050 и 16 ГБ оперативной памяти, позволяет установить ещё один M.2-накопитель. Дисплей у него 15,6 дюйма, разрешение FHD, 144 Гц. Процессор — AMD Ryzen 5 6600H. Стоимость начинается от 69 тысяч рублей.

От 70 до 100 тысяч рублей

MAIBENBEN X525 (X525FSFMLGRE1). Это наиболее доступная модель с RTX 4050. Ноутбук также имеет эффективную систему охлаждения, на него можно поставить второй M.2-накопитель. ОЗУ 16 ГБ DDR4, процессор — Core i5−12450H. Работает на Linux. Цена — от 77 тысяч рублей.

MAIBENBEN X577 (X577QSFNLGRE0). Один из наиболее дешёвых ноутбуков с GeForce RTX 4060. Кроме того, он обладает качественным экраном (15,6″, 2560×1440, 165 Гц), эффективной системой охлаждения, даёт возможность установить второй M.2-накопитель. Работает на операционной системе Linux. ОЗУ — 16 ГБ DDR5, процессор — Ryzen 7 7735H. Цена начинается от 89 тысяч рублей.

MSI Bravo 15 C7VF-039XRU. Ещё одна доступная модель с RTX 4060. Вы получите также эффективную систему охлаждения, сможете установить ещё один накопитель на лэптоп. Работает на процессоре Ryzen 7 7735H. Оперативной памяти — 16 ГБ. При этом дисплей IPS среднего качества, нет современных быстрых интерфейсов. Цена устройства — от 92 тысяч рублей.