Названы 10 лучших игровых ноутбуков на российском рынке осенью 2024 г.Они позволят комфортно играть в 1080p как минимум со средней графикой
До 70 тысяч рублей
Lenovo LOQ 15IAX9 (83GS0088PS). Обладает качественным дисплеем 15,6″ с разрешением Full HD, частотой обновления 144 Гц. Оснащён процессором Core i5−12450HX. Имеет также хорошую систему охлаждения, надёжную сборку, GeForce RTX 2050, которая работает с увеличенной мощностью. У ноутбука есть необходимые современные разъёмы, поддерживает быструю зарядку. Цена — от 64 тысяч рублей (12 ГБ ОЗУ). Версия с 16 ГБ ОЗУ выйдет от 84 тысяч рублей.
MAIBENBEN X565 (X565FSFALGRE0). Предлагает хорошую систему охлаждения, GeForce RTX 3050 и 16 ГБ оперативной памяти, позволяет установить ещё один M.2-накопитель. Дисплей у него 15,6 дюйма, разрешение FHD, 144 Гц. Процессор — AMD Ryzen 5 6600H. Стоимость начинается от 69 тысяч рублей.
От 70 до 100 тысяч рублей
MAIBENBEN X525 (X525FSFMLGRE1). Это наиболее доступная модель с RTX 4050. Ноутбук также имеет эффективную систему охлаждения, на него можно поставить второй M.2-накопитель. ОЗУ 16 ГБ DDR4, процессор — Core i5−12450H. Работает на Linux. Цена — от 77 тысяч рублей.
MAIBENBEN X577 (X577QSFNLGRE0). Один из наиболее дешёвых ноутбуков с GeForce RTX 4060. Кроме того, он обладает качественным экраном (15,6″, 2560×1440, 165 Гц), эффективной системой охлаждения, даёт возможность установить второй M.2-накопитель. Работает на операционной системе Linux. ОЗУ — 16 ГБ DDR5, процессор — Ryzen 7 7735H. Цена начинается от 89 тысяч рублей.
MSI Bravo 15 C7VF-039XRU. Ещё одна доступная модель с RTX 4060. Вы получите также эффективную систему охлаждения, сможете установить ещё один накопитель на лэптоп. Работает на процессоре Ryzen 7 7735H. Оперативной памяти — 16 ГБ. При этом дисплей IPS среднего качества, нет современных быстрых интерфейсов. Цена устройства — от 92 тысяч рублей.
От 100 до 150 тысяч рублей
Lenovo LOQ 15IRX9 (83DV009WRK). Вы получите RTX 4060 на «максималках», отличную систему охлаждения, качественный дисплей (15,6″, 2560×1440, 165 Гц), современные интерфейсы, SSD на 1 ТБ, быструю зарядку. Процессор здесь — Core i5−13450HX, ОЗУ — на 16 ГБ, DDR5. Стоимость ноутбука — от 112 тысяч рублей.
ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503RS-HQ067). В целом это лёгкий, компактный, качественный и мощный ноут. Работает он на процессоре AMD Ryzen 9 6900HS с видеокартой RTX 3080. Оперативной памяти у него 16 Гбайт DDR5, накопитель стоит на 1 ТБ. Оснащена модель современными интерфейсами, может проработать без подзарядки до 10 часов. Стоит от 137 тысяч рублей.
ASUS TUF Gaming A15 (FA507XI-HQ066). У этого ноутбука качественный экран (15,6″, 2560×1440, 165 Гц), GeForce RTX 4070 на «максималках», мощный процессор Ryzen 9 7940HS, есть современные интерфейсы, возможность установить второй M.2-накопитель. Цена лэптопа начинается от 140 тысяч рублей.
От 150 тысяч рублей
ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D (G733PZV-LL111). Оснащён он самым быстрым процессором для игр — Ryzen 9 7945HX3D. Также вы получите отличный дисплей (17,3″, 2560×1440, 240 Гц), GeForce RTX 4080 на «максималках», различные современные интерфейсы. ОЗУ здесь на 32 ГБ, DDR5, накопитель — на 1 ТБ. Стоимость — от 215 тысяч рублей.
Acer Predator Helios 16 (PH16−72−908D). Этот ноутбук предлагает мощный процессор (Core i9−14900HX), RTX 4080 на «максималках», качественный дисплей с mini-LED (16″, 2560×1600, 240 Гц), современные интерфейсы. Накопитель здесь на 1 ТБ, ОЗУ — на 32 ГБ DDR5. Цена — от 250 тысяч рублей.